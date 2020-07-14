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Com atividades técnicas e táticas, Santos faz primeiro treino com grupo reunido; confira

A menos de dez dias da volta aos jogos, Jesualdo Ferreira comandou trabalhos de passes, triangulações e em campo reduzido...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:50

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 21:50
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após ganharem folga neste domingo, os jogadores do Santos retomaram os treinamentos nesta segunda-feira. Foi o primeiro trabalho com todos os atletas disponíveis reunidos no mesmo campo.
O elenco voltou a treinar com bola há 13 dias e, até o então, por conta dos protocolos de prevenção ao COVID-19, o grupo vinha dividindo-se em dois e realizando as atividades em espaços separados no CT Rei Pelé.
A nove dias do retorno do Paulistão, os trabalhos ficarão mais intensos, visando o confronto diante o Santo André, no dia 22 de julho, pela 11ª rodada da competição. Portanto, antes da reunião dos jogadores santistas no mesmo campo acontecer, atletas e comissão técnica fizeram a terceira bateria de testes a fim de saber se entre eles existiam contaminados com o coronavírus. No sábado, o clube comunicou que todos os exames resultaram negativo para a doença.

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