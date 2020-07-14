Com atividades técnicas e táticas, Santos faz primeiro treino com grupo reunido; confira

Após ganharem folga neste domingo, os jogadores do Santos retomaram os treinamentos nesta segunda-feira. Foi o primeiro trabalho com todos os atletas disponíveis reunidos no mesmo campo.

O elenco voltou a treinar com bola há 13 dias e, até o então, por conta dos protocolos de prevenção ao COVID-19, o grupo vinha dividindo-se em dois e realizando as atividades em espaços separados no CT Rei Pelé.

A nove dias do retorno do Paulistão, os trabalhos ficarão mais intensos, visando o confronto diante o Santo André, no dia 22 de julho, pela 11ª rodada da competição. Portanto, antes da reunião dos jogadores santistas no mesmo campo acontecer, atletas e comissão técnica fizeram a terceira bateria de testes a fim de saber se entre eles existiam contaminados com o coronavírus. No sábado, o clube comunicou que todos os exames resultaram negativo para a doença.