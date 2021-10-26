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Com atividade tática no campo, Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Athletico-PR

O Rubro-Negro avança para a final com vitória; em caso de empate por qualquer placar, o duelo será levado para os pênaltis...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 19:43
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo finalizou a preparação para enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade tática no campo do CT do Ninho do Urubu.> Lembre os jogadores do Flamengo campões na final da Copa do Brasil 2013Para o confronto, inclusive, o treinador terá Bruno Henrique e Gabigol à disposição. Na última segunda-feira, a dupla treinaram normalmente com o elenco e a tendência é de que sejam titulares contra o Furacão.
A outra novidade que pode aparecer na escalação do Flamengo é a presença do meia Diego. O camisa 10 foi utilizado no lugar de Thiago Maia e, assim, tem chances de começar a partida entre os titulares. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, do "O Dia".
> Veja e simule a tabela do Brasileirão Por outro lado, o Fla já tem a baixa confirmada de Pedro, que passou por uma artroscopia para tratar da lesão no menisco medial. O atacante recebeu alta nesta terça-feira, e o clube planeja iniciar a fisioterapia já nesta quarta-feira.
A outra ausência é de David Luiz. O zagueiro já realiza atividades com bola no gramado do Ninho do Urubu mas não está inscrito na Copa do Brasil. Dessa forma, a tendência é de que o defensor volte contra o Atlético-MG, no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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