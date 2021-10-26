Com atividade tática no campo, Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Athletico-PR

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo finalizou a preparação para enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade tática no campo do CT do Ninho do Urubu.> Lembre os jogadores do Flamengo campões na final da Copa do Brasil 2013Para o confronto, inclusive, o treinador terá Bruno Henrique e Gabigol à disposição. Na última segunda-feira, a dupla treinaram normalmente com o elenco e a tendência é de que sejam titulares contra o Furacão.

A outra novidade que pode aparecer na escalação do Flamengo é a presença do meia Diego. O camisa 10 foi utilizado no lugar de Thiago Maia e, assim, tem chances de começar a partida entre os titulares. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, do "O Dia".

> Veja e simule a tabela do Brasileirão Por outro lado, o Fla já tem a baixa confirmada de Pedro, que passou por uma artroscopia para tratar da lesão no menisco medial. O atacante recebeu alta nesta terça-feira, e o clube planeja iniciar a fisioterapia já nesta quarta-feira.