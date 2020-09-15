Com assistência de Dudu, Al Duhail vence na Liga dos Campeões da Ásia

Crédito: Al Duhail

Grande reforço do Al Duhail para a temporada, o ex-palmeirense Dudu vem demonstrando os motivos que fizeram com que o clube catari investisse pesado em sua contratação. Nesta terça-feira, o meia-atacante deu um passe para Almoez Ali abrir caminho para a vitória por 2 a 1 sobre o Sharjah SC, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, competição que foi retomada após sete meses de interrupção por causa da pandemia do novo coronavírus. O outro gol dos donos da casa foi marcado por Ramin Rezaian, enquanto Igor Coronado, de pênalti, descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Al Duhail chegou aos seis pontos e se manteve na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do Al Taawoun, que leva vantagem no saldo de gols. Já o Sharjah SC, com apenas um ponto, é o terceiro colocado.

Após a partida, Dudu vibrou com o resultado e falou sobre o início da sua trajetória no clube.

- Foi apenas o meu terceiro jogo e sei que ainda irei evoluir bastante. Fiquei muito tempo sem jogar, mas já estou me sentindo muito bem e, ao lado dos meus companheiros, conquistamos uma grande vitória. Fico feliz por ajudar a equipe e estamos melhorando a cada partida. Todos estão de parabéns pelo resultado - declarou.

Al Duhail e Sharjah SC voltarão a se enfrentar pelo torneio continental nesta sexta-feira, dessa vez, nos Emirados Árabes Unidos.