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Com Arrascaeta e Gustavo Henrique na zaga, Flamengo está escalado para a estreia na Libertadores

Nesta terça-feira, pela primeira rodada do Grupo G, Vélez Sarsfield e Flamengo se enfrentam em Buenos Aires, na Argentina...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 20:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 20:09
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo estreia na Copa Libertadores de 2021 nesta terça-feira, contra o Vélez Sarsfield às 21h30 (de Brasília), e a equipe que Rogério Ceni mandará a campo está definida. O meia Arrascaeta está de volta ao time após ser baixa nos últimos jogos, e Gustavo Henrique substitui Rodrigo Caio, suspenso, na zaga ao lado de Arão. A partida tem transmissão em tempo real pelo LANCE!.
O Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
> Confira chaves, resultados e classificação completa da Libertadores!

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