Com Arrascaeta e Gustavo Henrique na zaga, Flamengo está escalado para a estreia na Libertadores

O Flamengo estreia na Copa Libertadores de 2021 nesta terça-feira, contra o Vélez Sarsfield às 21h30 (de Brasília), e a equipe que Rogério Ceni mandará a campo está definida. O meia Arrascaeta está de volta ao time após ser baixa nos últimos jogos, e Gustavo Henrique substitui Rodrigo Caio, suspenso, na zaga ao lado de Arão. A partida tem transmissão em tempo real pelo LANCE!.