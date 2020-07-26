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futebol

Com arbitragem polêmica, Bahia vence o Botafogo-PB e avança na Copa do Nordeste

Tricolor bateu o Belo por 3 a 1 e agora mede forças com o Confiança na semifinal...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 02:28

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 02:28
Estão definidas as semifinais da Copa do Nordeste. Em Pituaçu, o Bahia venceu o Botafogo-PB por 3 a 1, em jogo marcado por arbitragem polêmica. Na próxima fase, o Esquadrão de Aço encara o Confiança.O jogo
O Bahia começou o duelo com o pé no acelerador. Com velocidade, o time de Roger Machado envolvia o Belo, que apenas assistia o ímpeto do Esquadrão de Aço.
O volume deu resultado e Ronaldo, após rebote do escanteio, bateu colocado para balançar a rede, 1 a 0.
Com a vantagem, o Tricolor obrigou o Botafogo-PB a atacar. Sem inspiração, o time paraibano pouco fazia com a bola nos pés e o goleiro Anderson não tinha trabalho.
Assim como na etapa inicial, o Bahia voltou do intervalo em cima do Bota e conseguiu ampliar com Rodriguinho. O meio-campo aproveitou o passe de Capixaba e venceu Felipe.
Quando tudo parecia decidido, o Belo ressurgiu. Primeiro com Rodrigo Andrade, que descontou o marcador. Pouco depois, Kelvin foi lançado e tocou na saída do goleiro, mas o bandeira anulou o empate de maneira irregular.
Preocupado com a pressão do rival, o Bahia chegou ao terceiro gol através de Fernandão. Em posição de impedimento, o atacante completou o cruzamento. O lance gerou muita reclamação dos jogadores do Botafogo, porém não adiantou.

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