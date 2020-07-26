Com arbitragem polêmica, Bahia vence o Botafogo-PB e avança na Copa do Nordeste

Estão definidas as semifinais da Copa do Nordeste. Em Pituaçu, o Bahia venceu o Botafogo-PB por 3 a 1, em jogo marcado por arbitragem polêmica. Na próxima fase, o Esquadrão de Aço encara o Confiança.O jogo

O Bahia começou o duelo com o pé no acelerador. Com velocidade, o time de Roger Machado envolvia o Belo, que apenas assistia o ímpeto do Esquadrão de Aço.

O volume deu resultado e Ronaldo, após rebote do escanteio, bateu colocado para balançar a rede, 1 a 0.

Com a vantagem, o Tricolor obrigou o Botafogo-PB a atacar. Sem inspiração, o time paraibano pouco fazia com a bola nos pés e o goleiro Anderson não tinha trabalho.

Assim como na etapa inicial, o Bahia voltou do intervalo em cima do Bota e conseguiu ampliar com Rodriguinho. O meio-campo aproveitou o passe de Capixaba e venceu Felipe.

Quando tudo parecia decidido, o Belo ressurgiu. Primeiro com Rodrigo Andrade, que descontou o marcador. Pouco depois, Kelvin foi lançado e tocou na saída do goleiro, mas o bandeira anulou o empate de maneira irregular.