Com Arão na zaga e o retorno de Gabigol, Ceni indica escalação do Flamengo contra o Goiás

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo encara nesta segunda o Goiás, no estádio da Serrinha, às 20h (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o rubro-negro terá novidades em sua escalação, segundo o que indica o técnico Rogério Ceni. A tendência é que Willian Arão atue na zaga ao lado de Rodrigo Caio, pela primeira vez como titular na defesa rubro-negra.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

Além desta mudança, a equipe contará com o retorno de Gabigol, que formará a dupla de ataque com Bruno Henrique. O camisa 9 ficou como opção no banco de reserva na derrota por 2 a 0 para o Ceará no Maracanã. Com isso, Pedro ficará à disposição do técnico como suplente no duelo diante do Esmeraldino. Vale lembrar que o atacante completou um ano com a camisa do Flamengo neste domingo.