Com apenas uma derrota em Bacaxá, Fluminense tenta manter sequência invicta de Roger no Carioca

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Como o município do Rio de Janeiro não pode receber partidas neste momento, o Fluminense jogará novamente no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, onde bateu o Boavista por 2 a 0 e garantiu sua terceira vitória seguida neste Campeonato Carioca. Desta vez, o adversário será um dos mais complicados até o momento: o Volta Redonda, vice-líder da competição. Mas o retrospecto no local é favorável. O duelo, às 16h, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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O Flu já atuou em Bacaxá 12 vezes, todas no Estadual. A única derrota foi em 2018 para o próprio Boavista, dono da casa, por 3 a 1. Além disso, foram dois empates e sete vitórias, com 18 gols marcados e quatro sofridos.

Veja a tabela do Campeonato CariocaJá o adversário da tarde tem sido uma pedra no sapato do Tricolor nas últimas duas temporadas. Em 2020, por exemplo, as equipes se enfrentaram na primeira partida após a volta dos jogos na pandemia e o Volta Redonda venceu por 3 a 0. No ano anterior, empate em 1 a 1. No histórico geral, são 80 jogos, 52 vitórias do Fluminense, 15 empates e 13 derrotas.O confronto entre Fluminense e Volta Redonda será direto pela parte de cima da tabela do Carioca. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto, com o Tricolor em terceiro, com nove, e o Voltaço em segundo, com 10. O líder é o Flamengo, com 12, que jogará no sábado. Vale lembrar que, após esta rodada, faltarão apenas mais cinco partidas para o término da Taça Guanabara.