Com apenas um treino, Palmeiras finaliza preparação para pegar a Ferroviária; veja provável time

O Palmeiras, após ter desembarcado de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no último domingo (13), e folgado na segunda (14), fez na manhã desta terça-feira (15), na Academia de Futebol, o único treino antes da partida contra a Ferroviária, nesta quarta-feira (16), às 19h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira as fotos da recepção da torcida na volta do Palmeiras após o Mundial

No campo, a comissão do treinador Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos e táticos com ênfases em transições, construção de jogadas, marcações e posicionamentos. Na parte final, alguns atletas aperfeiçoaram finalizações e jogadas específicas.

Os jogadores que apresentaram um desgaste maior pela disputa do Mundial de Clubes foram liberados mais cedo, ou seja, a equipe que entrará em campo em Araraquara deverá ter uma formação alternativa, sem todos os titulares.Um possível Palmeiras para esta quarta é: Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo e Jorge; Jailson, Patrick de Paula e Atuesta; Wesley, Breno Lopes e Rafael Navarro.

A escalação é uma dedução diante dos jogadores que não estão tão desgastados por não terem sido titulares no Mundial. O Verdão não divulga a lista de relacionados antes dos jogos e não revela o time que vai atuar.

A delegação alviverde almoça no refeitório do centro de excelência e segue para o interior paulista. O Verdão soma dez pontos em quatro jogos na competição estadual, decorrentes de três vitórias (Ponte Preta, Água Santa e Novorizontino) e um empate (São Bernardo).

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Líder do Grupo C do Paulistão, o Palmeiras busca sua quarta vitória na competição e a manutenção da invencibilidade nesta quarta-feira, às 19h, contra a Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.