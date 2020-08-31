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Com apenas cinco minutos em campo pelo Palmeiras, Angulo voltará ao Cruzeiro por empréstimo

Atacante colombiano estava no clube mineiro, mas Vanderlei Luxemburgo pediu o retorno por falta de opções no ataque. Ele só entrou em campo uma vez, na final do Paulistão...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:31
Crédito: Angulo jogou uma vez pelo Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Iván Angulo está de saída do Palmeiras e voltará para o Cruzeiro, por empréstimo. A informação é do jornalista Samuel Venâncio, da "Rádio Itatiaia".
O atacante colombiano estava na Raposa, porém a pedido de Vanderlei Luxemburgo retornou ao Verdão antes das partidas finais do Paulistão. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo no empate sem gols em Itaquera.Na ocasião, o motivo da volta foi a falta de opções para o setor, uma vez que Dudu havia sido emprestado para o Al-Duhail, do Catar, e Gabriel Veron estava lesionado.
Com apenas cinco minutos em campo e não sendo mais utilizado pelo treinador, Angulo voltará a Belo Horizonte para ajudar o clube mineiro na disputa da Série B do Brasileiro.

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