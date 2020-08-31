Com apenas cinco minutos em campo pelo Palmeiras, Angulo voltará ao Cruzeiro por empréstimo

Iván Angulo está de saída do Palmeiras e voltará para o Cruzeiro, por empréstimo. A informação é do jornalista Samuel Venâncio, da "Rádio Itatiaia".

O atacante colombiano estava na Raposa, porém a pedido de Vanderlei Luxemburgo retornou ao Verdão antes das partidas finais do Paulistão. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo no empate sem gols em Itaquera.Na ocasião, o motivo da volta foi a falta de opções para o setor, uma vez que Dudu havia sido emprestado para o Al-Duhail, do Catar, e Gabriel Veron estava lesionado.