Com anúncio de Torrent, Flamengo reativa perfil em espanhol no Twitter e fala em 'voos ainda maiores'

Crédito: Reprodução/YouTube

Oficialmente, o Flamengo anunciou a contratação de Domènec Torrent, nesta sexta-feira, cujo vínculo expira em dezembro de 2021. E o clube aproveitou a chegada do técnico catalão para reativar o perfil oficial em espanhol no Twitter, que estava desativado desde o dia 2 de maio de 2019 (o perfil inglês segue inutilizado). Através de postagens e boas-vindas a Dome, o "@Flamengo_es" - com a capa atualizada contendo representação do novo treinador - garante que o serviço para a língua espanhola será "ainda melhor", projetando "voos ainda maiores" para os próximos dias, indicando conteúdos exclusivos para o perfil. Confira a publicação (traduzida) na íntegra:

"Estamos de volta! E agora ainda melhor. Do jeito que os maiores torcedores do mundo merecem.

Antes, nosso perfil era apenas um reflexo da conta em português, uma maneira de contar o que estava acontecendo em nosso perfil principal que atraía principalmente fãs nativos.

Isso não era o ideal. Queríamos e queremos mais. E nós vamos ter. Estamos em um novo momento que exige voos ainda maiores. Foi preciso paciência, além de planejamento, para poder trazer o melhor para os melhores fãs.

Nesta nova fase, queremos expandir ainda mais nosso amor e levar o Flamengo a todos os lugares, sem barreiras. Mostraremos a beleza da nação Rubro-Negra, sua força e, acima de tudo, sua magia. Contaremos histórias, vitórias e glórias.

Os treinamentos, as partidas, os títulos. E todos poderão ver o que significa ser do Flamengo. Flamengo é paixão, religião e a segurança de ter felicidade em nossos corações.