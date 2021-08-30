Com Andreas Pereira, Flamengo já tem 20 jogadores que fizeram gols na temporada; veja a artilharia

A estreia de Andreas Pereira pelo Flamengo foi a dos sonhos. Mesmo com poucos minutos na reta final do duelo diante do Santos, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, apresentou ótimas credenciais e ainda marcou um gol com classe, tornando a vitória na Vila Belmiro uma goleada, por 4 a 0.
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Agora, Andreas e o restante do elenco se reapresentam na quarta-feira (1), após três dias de folga, no Ninho do Urubu. O próximo jogo será apenas no dia 12 de setembro, diante do Palmeiras, no Allianz Parque e pela 20ª rodada do Brasileiro (veja três fatores que mais podem beneficiar o clube aqui).
Em tempo: o Flamengo soma 110 gols marcados na temporada, em 47 jogos.
OS ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA TEMPORADA
Gabigol - 27Bruno Henrique - 13Vitinho - 12Pedro - 11Rodrigo Muniz - 9Arrascaeta - 9Michael - 6Willian Arão - 4Gustavo Henrique - 3João Gomes - 2Everton Ribeiro - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Thiago Maia - 1Rodrigo Caio - 1Bruno Viana - 1Rodinei - 1Andreas Pereira - 1Contra (São Paul, ABC e Olimpia) - 3