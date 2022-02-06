Com Al Ahly definido como adversário, Palmeiras intensifica preparação para semifinal

Após ver definido o Al Ahly, do Egito, como o seu adversário para o confronto da semifinal do Mundial de Clubes, na terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), o Palmeiras intensificou a sua preparação a partir dos treinos deste domingo (6).Antes dos trabalhos em campo no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi-EAU, o técnico Abel Ferreira passou um vídeo aos atletas no vestiário antes do início do treino.

Com a bola rolando, dividiu dois times no campo e orientou ativamente a movimentação e o plano preparado pela comissão técnica para o confronto com os egípcios. Na sequência, o elenco realizou um trabalho de posse de bola e passes em campo reduzido e ensaiou as bolas paradas.

Segundo o capitão do Verdão, o paraguaio Gustavo Gómez, o elenco precisa estar atento para o confronto ante os egípcios.

- É um time muito bem treinado, intenso e rápido, mas estaremos devidamente preparados física e mentalmente. O entrosamento e a experiência ajudam também.