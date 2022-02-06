Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Al Ahly definido como adversário, Palmeiras intensifica preparação para semifinal
futebol

Com Al Ahly definido como adversário, Palmeiras intensifica preparação para semifinal

Verdão entra em reta final dos trabalhos para partida de estreia no Mundial...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 15:42
Após ver definido o Al Ahly, do Egito, como o seu adversário para o confronto da semifinal do Mundial de Clubes, na terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), o Palmeiras intensificou a sua preparação a partir dos treinos deste domingo (6).Antes dos trabalhos em campo no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi-EAU, o técnico Abel Ferreira passou um vídeo aos atletas no vestiário antes do início do treino.
Com a bola rolando, dividiu dois times no campo e orientou ativamente a movimentação e o plano preparado pela comissão técnica para o confronto com os egípcios. Na sequência, o elenco realizou um trabalho de posse de bola e passes em campo reduzido e ensaiou as bolas paradas.
Segundo o capitão do Verdão, o paraguaio Gustavo Gómez, o elenco precisa estar atento para o confronto ante os egípcios.
- É um time muito bem treinado, intenso e rápido, mas estaremos devidamente preparados física e mentalmente. O entrosamento e a experiência ajudam também.
Crédito: JogadoresdoVerdãotreinamnestedomingovisandoaestreianoMundial(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados