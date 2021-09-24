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futebol

Com acúmulo de partidas adiadas, CBF terá que prolongar o Brasileirão

A CBF não conseguirá encerrar o Campeonato Brasileiro em 5 de dezembro, como previsto...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:53

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 12:53
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O acúmulo de jogos adiados por conta de atletas convocados para a Seleção Brasileira, como o diretor Juninho confirmou que acontecerá em outubro, o Campeonato Brasileiro não poderá ser encerrado em 5 de dezembro, como previsto pela CBF. A entidade ainda não tem uma nova data definida para a rodada final do Brasileirão. As informações foram publicadas pelo portal "ge".Nesta sexta, Tite convocou cinco jogadores que atuam no Brasil para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas: Guilherme Arana, do Atlético-MG, Everton Ribeiro e Gabigol, do Flamengo, Weverton, do Palmeiras, e Edenílson, do Internacional.
A Seleção Brasileira enfrenta Venezuela, Colômbia e Uruguai nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respectivamente. Assim, Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras terão os jogos das 24ª, 25ª e 26ª rodada do Brasileirão remanejadas.
O mesmo aconteceu na Data Fifa de setembro. Desta forma, vários times do Brasileirão já estão com jogos atrasados. É o caso do Flamengo, que disputou 18 rodadas até este final de semana. O Grêmio, que está na zona do rebaixamento, entrou em campo 19 vezes. O líder Atlético-MG fez 20 partidas, assim como o Palmeiras. Neste sábado, a 22ª rodada do Brasileirão terá início.

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