Com acúmulo de partidas adiadas, CBF terá que prolongar o Brasileirão

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O acúmulo de jogos adiados por conta de atletas convocados para a Seleção Brasileira, como o diretor Juninho confirmou que acontecerá em outubro, o Campeonato Brasileiro não poderá ser encerrado em 5 de dezembro, como previsto pela CBF. A entidade ainda não tem uma nova data definida para a rodada final do Brasileirão. As informações foram publicadas pelo portal "ge".Nesta sexta, Tite convocou cinco jogadores que atuam no Brasil para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas: Guilherme Arana, do Atlético-MG, Everton Ribeiro e Gabigol, do Flamengo, Weverton, do Palmeiras, e Edenílson, do Internacional.

A Seleção Brasileira enfrenta Venezuela, Colômbia e Uruguai nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respectivamente. Assim, Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras terão os jogos das 24ª, 25ª e 26ª rodada do Brasileirão remanejadas.