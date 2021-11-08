Com acesso encaminhado, Botafogo projeta 'rodar' elenco e fazer Rafael se adaptar mais ao futebol nacional

Enderson falou sobre o que espera do lateral-direito, que vem atuando com a camisa 7.

- Vamos continuar nosso processo como tem sido feito até agora, de colocar a melhor equipe possível nas melhores condições. Se o Rafael teve essa oportunidade agora, é muito em função de ele estar cada dia melhor. Ele está evoluindo muito nesse processo. Ele é um jogador muito importante. Nenhum jogador do Botafogo jogou no nível que ele jogou por tanto tempo. Essa classe, um jogador de nível extremamente importante de nível mundial. Mas é aquela situação, que precisamos avaliar a cada dia como ele está se adaptando - disse.

O treinador é cauteloso com relação a Rafael.

- É uma adaptação a um futebol diferente, a vários processos diferentes. Colocamos ele em algumas situações, ele percebeu um pouquinho como é, mas precisa de um tempo para estar 100% adaptado. Nos treinamentos a gente vai avaliando e dando oportunidade para o elenco todo. Temos trabalhado com isso desde a minha chegada, de utilizar bem o elenco dentro daquilo que temos como ideia de jogo - disse.