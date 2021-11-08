Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com acesso encaminhado, Botafogo projeta 'rodar' elenco e fazer Rafael se adaptar mais ao futebol nacional
futebol

Com acesso encaminhado, Botafogo projeta 'rodar' elenco e fazer Rafael se adaptar mais ao futebol nacional

Enderson Moreira já testou formações e variações durante a goleada sobre o Vasco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 08:08

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 08:08

Enderson falou sobre o que espera do lateral-direito, que vem atuando com a camisa 7.
- Vamos continuar nosso processo como tem sido feito até agora, de colocar a melhor equipe possível nas melhores condições. Se o Rafael teve essa oportunidade agora, é muito em função de ele estar cada dia melhor. Ele está evoluindo muito nesse processo. Ele é um jogador muito importante. Nenhum jogador do Botafogo jogou no nível que ele jogou por tanto tempo. Essa classe, um jogador de nível extremamente importante de nível mundial. Mas é aquela situação, que precisamos avaliar a cada dia como ele está se adaptando - disse.
O treinador é cauteloso com relação a Rafael.
- É uma adaptação a um futebol diferente, a vários processos diferentes. Colocamos ele em algumas situações, ele percebeu um pouquinho como é, mas precisa de um tempo para estar 100% adaptado. Nos treinamentos a gente vai avaliando e dando oportunidade para o elenco todo. Temos trabalhado com isso desde a minha chegada, de utilizar bem o elenco dentro daquilo que temos como ideia de jogo - disse.
O Botafogo encara a Ponte Preta no Moisés Lucarelli na quinta-feira (11), em jogo que pode selar de vez o acesso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados