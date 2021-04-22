Com Abel e sem Ganso, Fluminense divulga lista de relacionados para jogo com o River

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a estreia na Libertadores, contra o River Plate, às 19h, no Maracanã. Entre as novidades estão Abel Hernández, à disposição pela primeira vez, e as ausência de Paulo Henrique Ganso por opção técnica e de John Kennedy, isolado preventivamente com sintomas de gripe.

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Dos reforços apenas Raúl Bobadilla e David Braz ainda seguem fora. O primeiro estará disponível para a próxima rodada apenas, já que a documentação não chegou a tempo à Conmebol. O segundo se recupera de Covid-19.Vale lembrar que o zagueiro Matheus Ferraz também é desfalque e agora está em transição para voltar aos treinos com o grupo. Já Fernando Pacheco ainda se recupera de lesão e negocia empréstimo com o Bahia.

O Fluminense está no Grupo D da Libertadores, ao lado do River, Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla, ambos da Colômbia. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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