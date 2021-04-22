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Com Abel e sem Ganso, Fluminense divulga lista de relacionados para jogo com o River

John Kennedy apresentou sintomas de gripe e foi isolado preventivamente; Bobadilla e David Braz seguem fora...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 11:21
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a estreia na Libertadores, contra o River Plate, às 19h, no Maracanã. Entre as novidades estão Abel Hernández, à disposição pela primeira vez, e as ausência de Paulo Henrique Ganso por opção técnica e de John Kennedy, isolado preventivamente com sintomas de gripe.
Veja a tabela completa da Libertadores
Dos reforços apenas Raúl Bobadilla e David Braz ainda seguem fora. O primeiro estará disponível para a próxima rodada apenas, já que a documentação não chegou a tempo à Conmebol. O segundo se recupera de Covid-19.Vale lembrar que o zagueiro Matheus Ferraz também é desfalque e agora está em transição para voltar aos treinos com o grupo. Já Fernando Pacheco ainda se recupera de lesão e negocia empréstimo com o Bahia.
O Fluminense está no Grupo D da Libertadores, ao lado do River, Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla, ambos da Colômbia. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.
VEJA TODOS OS RELACIONADOS
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: Frazan, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeias: Cazares, Gabriel Teixeira, Hudson, Martinelli, Nene, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernández, Caio Paulista, Fred, Kayky, Lucca e Luiz Henrique

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