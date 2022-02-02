Com a volta de Gabi e Everton Ribeiro, Flamengo divulga lista relacionados para enfrentar o Boavista

O Flamengo divulgou a lista de jogadores que enfrentarão o Boavista nesta quarta-feira, às 19h15, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no Raulino de Oliveira. Além do retorno dos titulares, o técnico Paulo Sousa terá Gabigol e Everton Ribeiro à disposição. A dupla, vale lembrar, estava com a Seleção Brasileira e ainda não tinha presença garantida no jogo.Marinho também está relacionado para enfrentar o Verdão de Saquarema. O primeiro reforço da Era Paulo Sousa foi anunciado na última sexta-feira e, no mesmo dia, deu início aos treinamentos. Como teve a documentação regularizada nesta semana, está liberado para estrear com o Manto.