Com a volta de Gabi e Everton Ribeiro, Flamengo divulga lista relacionados para enfrentar o Boavista

O Flamengo divulgou a lista de jogadores que enfrentarão o Boavista nesta quarta-feira, às 19h15, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no Raulino de Oliveira. Além do retorno dos titulares, o técnico Paulo Sousa terá Gabigol e Everton Ribeiro à disposição. A dupla, vale lembrar, estava com a Seleção Brasileira e ainda não tinha presença garantida no jogo.Marinho também está relacionado para enfrentar o Verdão de Saquarema. O primeiro reforço da Era Paulo Sousa foi anunciado na última sexta-feira e, no mesmo dia, deu início aos treinamentos. Como teve a documentação regularizada nesta semana, está liberado para estrear com o Manto.
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Por outro lado, Isla e Arrascaeta ficaram de fora. O lateral-direito e o meio-campista estavam com as respectivas seleções, mas, diferentemente de Gabi e Ribeiro não estavam no Brasil. Na última terça-feira, o Chile jogou em La Paz, enquanto o Uruguai, em Montevidéu.
Outras baixas confirmadas são as de Léo Pereira e de Diego Alves. O Flamengo informou que o zagueiro apresentou desgaste muscular acentuado nas avaliações da fisiologia. Já o goleiro está com dores no joelho esquerdo. Assim, ambos foram preservados para o confronto desta noite.