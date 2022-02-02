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Com a volta de Gabi e Everton Ribeiro, Flamengo divulga lista relacionados para enfrentar o Boavista

A dupla estava com a Seleção Brasileira, que jogou contra o Paraguai na última terça-feira; já Isla e Arrascaeta seguem fora
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Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 09:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 09:35
O Flamengo divulgou a lista de jogadores que enfrentarão o Boavista nesta quarta-feira, às 19h15, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no Raulino de Oliveira. Além do retorno dos titulares, o técnico Paulo Sousa terá Gabigol e Everton Ribeiro à disposição. A dupla, vale lembrar, estava com a Seleção Brasileira e ainda não tinha presença garantida no jogo.Marinho também está relacionado para enfrentar o Verdão de Saquarema. O primeiro reforço da Era Paulo Sousa foi anunciado na última sexta-feira e, no mesmo dia, deu início aos treinamentos. Como teve a documentação regularizada nesta semana, está liberado para estrear com o Manto.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca
Por outro lado, Isla e Arrascaeta ficaram de fora. O lateral-direito e o meio-campista estavam com as respectivas seleções, mas, diferentemente de Gabi e Ribeiro não estavam no Brasil. Na última terça-feira, o Chile jogou em La Paz, enquanto o Uruguai, em Montevidéu.
Outras baixas confirmadas são as de Léo Pereira e de Diego Alves. O Flamengo informou que o zagueiro apresentou desgaste muscular acentuado nas avaliações da fisiologia. Já o goleiro está com dores no joelho esquerdo. Assim, ambos foram preservados para o confronto desta noite.
Crédito: FlamengocontarácomGabigoleEvertonRibeiroparajogocontraoBoavista(Divulgação

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