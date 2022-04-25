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Com a vitória sobre o Flamengo, Athletico-PR alcança maior sequência invicta sobre o rival desde 2013

Furacão alcançou o 4º jogo consecutivo sem perder para rival carioca...
LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 23:59

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 23:59

O Athletico-PR venceu o Flamengo no sábado (23) pelo placar de 1 a 0, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, e alcançou uma marca histórica. Segundo o site de estatísticas de futebol FootStats, o Furacão chegou a 4ª partida consecutiva sem perder para a equipe carioca e essa é a maior sequência invicta do clube paranaense contra o Rubro-negro do Rio de Janeiro desde 2013.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAthletico nos últimos 4 jogos contra o Flamengo:
Furacão 1 x 0 Flamengo (Brasileiro 2022)Furacão 2 x 2 Flamengo (Brasileiro 2021)Furacão 3 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2021)Furacão 2 x 2 Flamengo (Copa do Brasil 2021)
Vale ressaltar que essa série invicta teve início no embate do ano passado pela Copa do Brasil, quando a equipe do Atlhetico Paranaense eliminou o Flamengo da competição de mata-mata nacional.
Crédito: Foto:JoséTramontin/athletico.com.br

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