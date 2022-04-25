Com a vitória sobre o Flamengo, Athletico-PR alcança maior sequência invicta sobre o rival desde 2013

O Athletico-PR venceu o Flamengo no sábado (23) pelo placar de 1 a 0, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, e alcançou uma marca histórica. Segundo o site de estatísticas de futebol FootStats, o Furacão chegou a 4ª partida consecutiva sem perder para a equipe carioca e essa é a maior sequência invicta do clube paranaense contra o Rubro-negro do Rio de Janeiro desde 2013.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAthletico nos últimos 4 jogos contra o Flamengo: