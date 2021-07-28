Com a classificação do Brasil na Olimpíada, veja quais partidas Nino vai perder pelo Fluminense

A Seleção Brasileira bateu a Arábia Saudita por 3 a 1 nesta quarta-feira e garantiu a classificação para as quartas de final da Olimpíada. O sucesso dos brasileiros representa também mais tempo para o Fluminense lidando com a ausência do zagueiro Nino. Desde que ele se apresentou a André Jardine, o Tricolor teve duas vitórias e três derrotas.
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Como o Brasil entra em campo no próximo sábado, contra o Egito, Nino perderá automaticamente o confronto com o Criciúma no mesmo dia pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Mesmo se a Seleção acabar eliminada, é improvável que ele tenha condições de atuar já na terça-feira contra o Cerro Porteño (PAR), no Maracanã, pela Libertadores.
Vale lembrar que se a Seleção passar pelas quartas, Nino desfalca a equipe até o fim do futebol nos Jogos de Tóquio, já que o Brasil disputará pelo menos o bronze. As semifinais da Olimpíada estão marcadas para o dia 3 de agosto, às 5h e 8h (de Brasília).
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O terceiro lugar é no dia 6, às 8h (de Brasília) e a final acontece no dia 7, às 8h30 (de Brasília). Caso isso se concretize, o zagueiro perderá também o confronto com o América-MG pelo Brasileirão em 8 de agosto. A última partida de Nino com o Flu foi em 7 de julho, no empate por 0 a 0 com o Ceará no Brasileirão. Desde então, Manoel tem sido o escolhido como titular ao lado de Luccas Claro. Nas cinco partidas disputadas, são duas vitórias, três derrotas e cinco gols sofridos. Nas redes sociais, o Fluminense parabenizou Nino pela classificação.