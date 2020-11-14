Com a chegada de Ramón Díaz, Botafogo tenta melhorar desempenho e aproveitamento como mandante

Crédito: Botafogo teve a semana 'livre' para treinar de olho no confronto contra o RB Bragantino (Gabriel Baron/Botafogo

Apesar da ausência das torcidas nos estádios por causa da pandemia, vencer em casa é crucial para uma boa campanha no Brasileirão. Esse será um dos primeiros desafios do novo técnico do Botafogo, o argentino Ramón Díaz. Atualmente, a equipe ocupa a penúltima colocação como mandante na competição com 11 pontos, 36% de aproveitamento, à frente apenas do lanterna Goiás.

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Sob seus domínios, o Glorioso venceu duelos importantes contra Atlético-MG e Palmeiras, mas tropeçou e apenas empatou com Ceará, Goiás, Coritiba, Santos e o clássico Vovô contra o Fluminense. Além disso, o time perdeu para Internacional, Bahia e Vasco em casa, e deixou pelo caminho pontos preciosos na tabela. Até o momento, o alvinegro fez dez gols e sofreu doze no Nilton Santos.

Sem vencer há seis partidas e eliminado recentemente da Copa do Brasil para o Cuiabá, a equipe de General Severiano teve uma semana cheia de trabalho com a chegada da nova comissão técnica. O treinador Ramón Díaz se apresentou, conheceu o grupo, mas teve que retornar à Argentina ao lado Emiliano, filho e auxiliar-técnico, para passar por uma intervenção cirúrgica. Sendo assim, Osmar Ferreyra, outro auxiliar, segue comandando os treinamentos do Alvinegro.Com isso, a comissão técnica terá pela frente dois jogos em casa para fazer com que o Glorioso reencontre o caminho das vitórias, e se afaste da zona de rebaixamento e do iminente perigo. O primeiro desafio será diante do RB Bragantino, às 20h (de Brasília), na segunda, no estádio Nilton Santos. No dia 22, por sua vez, o adversário será o Fortaleza, às 18h15, também em casa.

As vitórias nos confrontos diretos em casa são essenciais não só para subir na tabela, como também para reestabelecer a confiança da equipe. Nos primeiros dias de treinamento, a busca foi pela intensidade no intuito de exigir mais dos atletas durante as atividades. Ainda em novembro, o Botafogo fechará o mês no Mineirão, dia 25, às 21h30, contra o Atlético-MG, de Jorge Sampaoli.