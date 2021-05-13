Com a cabeça no Paulistão, Corinthians joga a 'vida' na Sul-Americana contra o Peñarol

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se encontra em uma maratona decisiva na temporada, dividindo suas atenções entre o Campeonato Paulista e a Copa Sul-Americana. No momento em que a parte física apertou, Vagner Mancini, sua comissão técnica e a diretoria resolveram priorizar o estadual. No entanto, nesta quinta-feira, contra o Peñarol, no Uruguai, o time joga sua "vida" na competição continental.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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A indicação de que o Paulistão foi priorizado veio com a lista de relacionados para a viagem para Montevidéu, que não contou com seis titulares da vitória por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira, na última terça-feira. O resultado garantiu a vaga na semifinal do estadual, que deve ser disputada neste fim de semana. Ficaram fora da relação: Fagner, João Victor, Jemerson, Gabriel, Ramiro e Luan.

No momento, esses seis atletas fazem parte da equipe considerada titular, que deve atuar pela semifinal do Campeonato Paulista, o título mais próximo que o Corinthians tem a disputar. Como disse o técnico Vagner Mancini, em vídeo de bastidores da vitória sobre a Inter de Limeira, "faltam três jogos" para o clube buscar a taça. Um caminho bem mais "tranquilo" do que na Sul-Americana.E a complicação do caminho corintiano na competição continental foi algo construído nas primeiras rodadas da fase de grupos, com o empate em 0 a 0 com o River Plate-PAR, fora de casa, e a derrota por 2 a 0 para o Peñarol, na Neo Química Arena, conquistando apenas um ponto em dois jogos, enquanto a equipe uruguaia, líder do grupo, conquistou nove pontos em três partidas.

Como o regulamento garante apenas o primeiro colocado de cada grupo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, a situação corintiana ficou muito difícil, já que será preciso vencer o Peñarol, fora de casa, para se manter vivo na competição. Se o duelo terminar empatado, os uruguaios precisarão de apenas uma vitória nos dois últimos jogos da chave (River Plate-PAR e Sport Huncayo) para se garantir na fase seguinte. Ao Timão, é vencer ou ser eliminado.

Ainda assim, Vagner Mancini leva uma equipe interessante ao Uruguai, com nomes como Cássio, Gil, Bruno Méndez, Fábio Santos, Camacho, Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Além dos titulares que devem ficar no banco como Raul Gustavo, Lucas Piton, Otero e Cauê. Apesar de priorizar o Paulistão, o Corinthians vai brigar em boas condições com o Peñarol e se a atuação desse time for parecida com aquela contra o Novorizontino, pode voltar com vitória.