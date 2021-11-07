Com 98 mil pagantes em 4 jogos com torcida, Corinthians arrecadou mais de R$ 5,3 milhões após a volta da Fiel

Crédito: José Manoel Idalgo

Desde quando voltou a contar com a presença de sua torcida na Neo Química Arena, após um longo período de quase 20 meses de partidas com portões fechados por causa da pandemia da Covid-19, o Corinthians acumulou quatro vitórias em quatro jogos (3 a 1 sobre o Bahia e 1 a 0 diante de Fluminense, Chapecoense e Fortaleza, este último batido no sábado). E a partir de então, o clube também começou a acumular rendas importantes com suas bilheterias.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Embora nos confrontos diante da equipe baiana e do Flu o estádio alvinegro estivesse com apenas 30% de sua capacidade liberada ao público, o Timão já contabiliza 98.155 pagantes ao total em seus quatro últimos jogos em casa. Foram 10.470 no duelo com o Tricolor de Aço, 11.892 no embate com o rival carioca, 39.734 na partida contra a Chapecoense e 36.059 diante do Fortaleza. Nestes últimos dois compromissos, a Arena estava 100% liberada à Fiel.

E como resultado para este grande número de ingressos vendidos, o clube contabilizou em arrecadação um total de R$ 5.302.401,7. Esta não é a renda líquida que o Alvinegro lucrou com estes confrontos, mas o valor recebido até aqui após o retorno dos seus torcedores ao estádio não pode ser desprezado.A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou o boletim financeiro do jogo entre Corinthians e Fortaleza, que teve uma renda total com bilheteria de R$ 1.909.460,60, mas certamente o duelo proporcionará um bom valor líquido aos cofres alvinegros. Após os descontos com todas as despesas pagas nas três últimas partidas, o Timão lucrou um total de R$ 1.822.797,89, sendo que R$ 1.423.479,66 desta quantia foi garantida no jogo contra a Chape.

MAIS QUATRO JOGOS EM CASA NA RETA FINAL DO BRASILEIRÃO

A CBF deverá divulgar nesta segunda-feira o boletim financeiro do confronto com o Fortaleza. E após contabilizar o lucro líquido com a bilheteria da partida, o Corinthians ainda terá pela frente quatro duelos como mandante nesta reta final do Brasileirão, sendo o próximo deles no sábado, diante do Cuiabá, às 21h. Depois disso, o Alvinegro receberá na Arena o Santos no clássico do dia 21, o Athletico-PR e o Grêmio, em confrontos com data ainda a serem confirmadas.

CLUBE PODE SUPERAR R$ 13 MILHÕES EM ARRECADAÇÃO AO FIM DO TORNEIO

Se for levada em conta a média de arrecadação dos dois últimos compromissos do Corinthians em casa, que foram os primeiros com a Neo Química Arena 100% liberada para os seus torcedores, o clube poderá contabilizar mais de R$ 13 milhões em renda total ao término do seu jogo final como mandante.

Apenas contra Chapecoense e Fortaleza, a soma das arrecadações resultou em R$ 4.176.945,2, uma média de R$ 2.088.472,6 por jogo. E os R$ 5.302.401,7 de renda total acumulada nos últimos quatro jogos em casa é fruto também das bilheterias de R$ 520.529,90 contra o Bahia e R$ R$ 604.926,60 diante do Flu, cifras registradas em duelos com o estádio limitado a receber 14.600 pessoas.

Caso mantenha essa média de aproximadamente R$ 2 milhões de arrecadação por partida nos seus quatro últimos confrontos no Brasileirão, o Corinthians assim somará algo em torno de R$ 8 milhões. E essa quantia, acrescida aos cerca de R$ 5,3 milhões já arrecadados, resultaria em mais de R$ 13 milhões em rendas totais com bilheteria nesta reta derradeira da competição nacional.

Antes de voltar a jogar em sua casa, o Corinthians vai enfrentar o líder Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos, o Alvinegro hoje ocupa a sexta posição da tabela e segue na luta para entrar no G4 do torneio, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. O Bragantino, quarto colocado, com 50 pontos, hoje fecha esta área da tabela, seguido pelo Fortaleza, que está em quinto lugar, com 48.

Confira os números do Timão com bilheteria nos últimos quatro jogos em casa:

Corinthians x BahiaPúblico: 10.470 pagantesRenda total: R$ 520.529,90Total de despesas a pagar: R$ 312.470,34Renda líquida recebida: R$ 168.212,19

Corinthians x FluminensePúblico: 11.892 pagantesRenda total: R$ 604.926,60Total de despesas a pagar: R$ 318.354,48Renda líquida recebida: R$ 231.106,04

Corinthians x ChapecoensePúblico: 39.734 pagantesRenda total: R$ 2.267.484,60Total de despesas a pagar: R$ 687.062,59Renda líquida recebida: R$ 1.423.479,66