Com 80% de aproveitamento, Flamengo embala na sequência 'off-Rio'; veja e simule as rodadas finais

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após o Flamengo ser derrotado em casa para o Ceará, pela 29ª rodada do Brasileiro, uma "mudança de postura" (realçada por Gabigol, inclusive) foi fundamental para que o Rubro-Negro entrasse no trilho e alcançasse um aproveitamento admirável justamente na sequência de cinco jogos consecutivos fora do Rio, encerrada na última noite, com triunfo sobre o Sport, em Recife. Ao todo, foram 12 pontos dos 15 possíveis (aproveitamento de 80%).O Rubro-Negro chegou a quatro vitórias (contra Goiás, Palmeiras, Grêmio e Sport), sendo que em três jogos saiu sem ser sofrer gols. Dos resultados positivos, apenas o diante do Palmeiras teve o Fla como mandante (o duelo foi realizado em Brasília). O único tropeço foi para o Athletico-PR.

Antes do período "off-Rio", o Flamengo estava a quatro pontos do líder - o São Paulo, na ocasião. Hoje, a distância é a mesma, desta vez para o Internacional, mas o rendimento convincente dos últimos jogos tornou-se o principal combustível do elenco e comissão técnica para manter vivo o sonho do Octa.

Quanto ao rendimento, entenda mudanças táticas (como Bruno Henrique mais próximo a Gabigol no ataque) e pressão na marcação sem a bola com ótimos efeitos práticos - nos dois últimos jogos, foram 42 desarmes, por exemplo.

- No futebol, cada jogo é uma história. Quando se tem um espaço de tempo de quatro dias, a intensidade tende a ser maior. O ideal é jogar sempre bem e vencer os jogos. [...] Cinco rodadas restantes, temos que tirar a diferença do Internacional e precisamos das vitórias - disse Ceni, após o jogo contra o Sport.

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Conforme citado por Rogério Ceni, restam cinco jogos para o Flamengo brigar pelo título. Atualmente, está na vice-liderança, com 61 pontos. E o próximo desafio será o clássico contra o Vasco, na quinta-feira, às 21h, no Maracanã.

E os próximos jogos do Flamengo são:

4/2 - Flamengo x Vasco - Maracanã7/2 - Red Bull Bragantino x Flamengo - Estádio Nabi Abi Chedid14/2 - Flamengo x Corinthians - Maracanã21/2 - Flamengo x Internacional - Maracanã25/2 - São Paulo x Flamengo - Morumbi

A RECENTE SEQUÊNCIA 'OFF-RIO'

Goiás 0 x 3 Flamengo Flamengo 2 x 0 Palmeiras Athletico-PR 2 x 1 Flamengo Grêmio 2 x 4 Flamengo Sport 0 x 3 Flamengo