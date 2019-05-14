Com 6 gols, volante Thiago atribui fase de artilheiro à nova posição

A temporada está sendo, digamos, atípica para um jogador do Vitória. Com seis gols, o volante Thiago vem vivendo uma fase artilheira. No último sábado, o jogador foi o responsável pelo gol que garantiu o empate do Alvianil por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ, no estádio Luso-Brasileiro, pela segunda rodada do Grupo A12 da Série D.

O volante Thiago, do Vitória Crédito: José Renato Campos/GloboEsporte.com

Além do gol diante do clube carioca, Thiago foi às redes cinco vezes na campanha que deu o título estadual ao Alvianil. Ele, inclusive, foi o autor do gol do Vitória no jogo decisivo diante do Real Noroeste.

De acordo com o volante, a mudança no seu posicionamento é o grande motivo para o momento artilheiro que ele vive na atual temporada. "Estou muito feliz. Venho fazendo meu trabalho firme e muito focado. Estou numa fase boa, jogando numa posição diferente, uma espécie de terceiro homem de meio-campo, saindo mais para jogar".

Na partida do último sábado, o Vitória sofreu um baque logo no início, com o gol de Anderson Cavalo aos dois minutos de jogo. Com uma postura diferente, a equipe capixaba conseguiu igualar o marcador na etapa final. Thiago atribui o empate e a mudança de atitude no segundo tempo à conversa que o técnico Valdir teve com o time no intervalo.

"Foi um jogo onde o nosso time começou devagar, mas no segundo tempo voltamos forte, o professor Valdir pediu para que a gente pressionasse o adversário, para podermos jogar, e aí saiu o empate."

Treino do Vitória sob comando do técnico Valdir Bigode Crédito: Vitor Jubini

Thiago quer "casa cheia" no sábado

A partida do último sábado, no entanto, já ficou no passado. Assim como todo o Vitória, Thiago já foca no duelo diante da Caldense, líder do Grupo A12 com 100% de aproveitamento.

O volante artilheiro enalteceu a importância de voltar a atuar no Salvador Costa e espera que o Ninho da Águia esteja lotado para presenciar um “espetáculo” diante da equipe mineira.

"Espero que o torcedor do Vitória-ES venha nos ajudar no sábado, porque vamos dar um belo espetáculo para eles. O Salvador Costa é de extrema importância, pois treinamos nele todos os dias, então já estamos acostumados. Esse jogo de sábado é muito importante, porque uma vitória nos coloca na liderança do grupo."

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