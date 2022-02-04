Com 4.999 ingressos, Botafogo inicia vendas para jogo contra Nova Iguaçu; veja preços e onde comprar

Os ingressos para Botafogo x Nova Iguaçu, partida da 4ª rodada do Campeonato Carioca que será disputada na próxima segunda-feira no Estádio Nilton Santos, já estão disponíveis. Ao todo, será disponibilizada uma carga de 4.999 bilhetes.+ Humildade, destaque na Copinha e 'técnica de camisa 10': quem é Raí, meia que selou a vitória do Botafogo

A venda foi iniciada nesta sexta-feira por meio da internet. Sócios Camisa 7 têm descontos especiais e progressivos de acordo com o plano adquirido por cada pessoa.

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O Setor Leste Inferior ficará com o Botafogo, enquanto o Sul será destinado aos torcedores do Nova Iguaçu. Mais uma vez, a diretoria do Alvinegro não abre todo o Nilton Santos na intenção de diminuir os custos operacionais do estádio.PREÇOS

Setor Leste InferiorInteira - R$60Meia - R$30

Sócios-proprietários - Check-in GrátisPlano Glorioso – Check in GrátisPlano Cria - Check in GrátisPlano Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30Plano BNC (Legado) – R$30Estacionamento Sócio-torcedor e Sócio-proprietário – R$20 (Venda somente na hora)

Setor Sul Inteira - R$60Meia - R$30

POSTOS DE VENDA​Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Sábado (05/02): 10h às 13h e 14h às 17h

General Severiano - Sábado (05/02): 10h às 13h e 14h às 17h - Domingo (06/02): 10h às 13h e 14h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste) - Segunda (07/02): 10h às 20h45