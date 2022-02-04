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Com 4.999 ingressos, Botafogo inicia vendas para jogo contra Nova Iguaçu; veja preços e onde comprar

Jogo do Campeonato Carioca na próxima segunda-feira tem preços entre R$ 20 e R$ 60; vendas são na internet e em postos físicos...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 18:44
Os ingressos para Botafogo x Nova Iguaçu, partida da 4ª rodada do Campeonato Carioca que será disputada na próxima segunda-feira no Estádio Nilton Santos, já estão disponíveis. Ao todo, será disponibilizada uma carga de 4.999 bilhetes.+ Humildade, destaque na Copinha e 'técnica de camisa 10': quem é Raí, meia que selou a vitória do Botafogo
A venda foi iniciada nesta sexta-feira por meio da internet. Sócios Camisa 7 têm descontos especiais e progressivos de acordo com o plano adquirido por cada pessoa.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
O Setor Leste Inferior ficará com o Botafogo, enquanto o Sul será destinado aos torcedores do Nova Iguaçu. Mais uma vez, a diretoria do Alvinegro não abre todo o Nilton Santos na intenção de diminuir os custos operacionais do estádio.PREÇOS
Setor Leste InferiorInteira - R$60Meia - R$30
Sócios-proprietários - Check-in GrátisPlano Glorioso – Check in GrátisPlano Cria - Check in GrátisPlano Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30Plano BNC (Legado) – R$30Estacionamento Sócio-torcedor e Sócio-proprietário – R$20 (Venda somente na hora)
Setor Sul Inteira - R$60Meia - R$30
POSTOS DE VENDA​Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Sábado (05/02): 10h às 13h e 14h às 17h
General Severiano - Sábado (05/02): 10h às 13h e 14h às 17h - Domingo (06/02): 10h às 13h e 14h às 17h
Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste) - Segunda (07/02): 10h às 20h45
Crédito: NiltonSantos,estádiodoBotafogo(Foto:VitorSilva/SSPress/BFR

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