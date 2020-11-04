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futebol

Com 21 gols, Thiago Galhardo alcança outra marca no Inter

Camisa 17 já marcou gols no Gauchão, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 23:35

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 23:35

Crédito: Divulgação/Internacional
O Internacional está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, a equipe de Eduardo Coudet derrotou o Atlético-GO por 2 a 1 e contou com Thiago Galhardo, que anotou um dos gols da vitória.Por falar no camisa 17, com o tento marcado no Beira-Rio, ele chegou a marca de 21 gols na temporada, o que o coloca no topo da artilharia vermelha.
Outro ponto importante é que agora só falta a Libertadores na lista de Galhardo, já que ele marcou gols no Gauchão, Brasileirão e Copa do Brasil.
Com a vaga garantida entre os oito melhores da competição, Galhardo e Inter aguardam o fim das oitavas de final e o sorteio na sede da CBF para saber quem será o seu próximo adversário.

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