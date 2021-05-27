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Com 2 a 0 na série, Flamengo pode garantir título do NBB nesta quinta; veja horário e onde assistir

Confronto decisivo contra o São Paulo será no Maracanãzinho e promete equilíbrio após duas partidas decididas nos segundos finais
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Publicado em 27 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 09:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo está a um passo de fechar a temporada perfeita no basquete. Nesta quinta-feira, às 18h30, no Maracanãzinho, o Rubro-Negro entra em quadra precisando de apenas uma vitória sobre o São Paulo para garantir o heptacampeonato do NBB.
+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetCom a vantagem de 2 a 0 na série melhor de cinco, o Fla quer encerrar a temporada fazendo história com 34 triunfos consecutivos, sendo 23 no torneio, e nenhuma derrota no ano. Nesta temporada, o clube já conquistou outros três títulos: Campeonato Carioca, Copa Super 8 e Champions League das Américas.
Segundo o treinador Gustavo De Conti, a equipe só tem olhos para a taça do NBB e vai com tudo para sacramentar o título na terceira partida.
- A gente quer muito mais do que qualquer um. Temos essa fome de sempre querer títulos e agora, mais do que nunca, queremos fechar com chave de ouro essa temporada”, disse o técnico. “Estamos um pouco com aquela sensação de ‘tão perto, tão longe’. Apesar do 2 a 0, está tão longe porque precisamos construir tudo de novo no terceiro jogo e, por isso, conversamos agora e vamos jogar todas as fichas que temos nessa partida, não vamos guardar nada para possíveis jogos 4 e 5. Não vamos administrar nada, vamos entrar com todas as nossas forças.
+ Fla classificado! Confira a tabela completa da Libertadores
O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN, TV Cultura e Dazn.
Após duas partidas emocionantes, decididas nos segundos finais, o terceiro jogo promete ser mais um espetáculo. Com exceção de Franco Balbi, que se recupera de cirurgia no joelho direito, o Flamengo tem a equipe completa à disposição do treinador Gustavo De Conti.RELEMBRE OS JOGOS ANTERIORES
Jogo 1: Com cesta de três no último segundo do jogo, Flamengo sai na frente do São Paulo na final do NBB
Jogo 2: Em novo jogo com final dramático, Flamengo supera o São Paulo e fica a uma vitória do título do NBB

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