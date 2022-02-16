Com 100 jogos pelo Palmeiras, Patrick de Paula renova até 2025

O volante Patrick de Paula renovou seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Pelo Verdão, a joia atuou em 100 jogos (61 como titular), marcou oito gols e deu quatro assistências. Seu vínculo anterior era válido até o fim de de 2024, em acordo feito em meados de 2020, quando foi promovido ao profissional.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira

- Muito feliz por cada momento que já vivi neste clube, muito honrado por cada dia vestindo essa camisa, e muita gratidão por tudo que já aprendi aqui dentro. E hoje, agradecido a Deus, torcida, companheiros, diretoria, família e meus empresários, que me proporcionaram que eu possa seguir defendendo essa camisa e lutar por esse clube. Obrigado Palmeiras, e vamos juntos, conquistar tudo que esse clube merece– afirmou Patrick.

Apesar de ter sido cortado da lista final do Mundial de Clubes, o jovem palmeirense deve ser mais usado pelo treinador português neste Paulistão. Nesta quarta-feira, contra a Ferroviária, o volante será titular do meio-campo.Captado para a base do Palmeiras em 2017, o camisa 5 foi campeão brasileiro sub-20 em 2018, faturou a Copa do Brasil sub-20 em 2019 e, assim, enfileirou quatro títulos paulistas seguidos pelo clube: 2017, 2018 e 2019 pelo sub-20 e 2020 pelo Profissional, além de duas Libertadores (2020/2021) e Copa do Brasil (2020) pelo time principal.

Ele também foi o responsável pela quinta cobrança na disputa de pênaltis na final do Paulistão-2020 contra o rival Corinthians, que deu o título ao Verdão.

Patrick de Paula, com a camisa alviverde profissional marcou gols em todos os clássicos paulistas, ou seja, contra Corinthians, Santos e São Paulo.

Pela Libertadores, o jovem marcou nas duas partidas contra o Tricolor, pelas quartas de final – o primeiro gol, anotado no Morumbi, evitou, inclusive, um revés palestrino na casa do rival, já o gol do Allianz Parque sacramentou a vitória no segundo jogo e a classificação para a semifinal da competição.

Antes de Patrick, o Palmeiras já havia firmado acordo de renovação com Giovani, Danilo e Gabriel Veron, além de encaminhar a prorrogação do vínculos com destaques da Copinha que devem ser utilizados pelo profissional e/ou emprestados para ganharem rodagem, como Lucas Freitas e Pedro Bicalho. Gabriel Menino, Renan e Wesley também terão contratos ampliados.