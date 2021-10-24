Com 0,012% de chances de acesso, Luxemburgo busca manter o foco do Cruzeiro no fim da Série B

O Cruzeiro terá retornos importantes para o duelo contra o Remo, na próxima quinta-feira, 28 de outubro, no Mineirão,pela 32ª rodada da Série B. A Raposa contará com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas após cumprir suspensão diante do Avaí pelo terceiro cartão amarelo. O meia Giovanni e o volante Adriano també estavam suspensos e poderão estar em campo diante da equipe paraense, comandada por Felipe Conceição, ex-treinador cruzeirense. O trabalho mais complicado de Luxa junto aos seus comandados é manter o foco na reta final da Série B, pois após a derrota diante do Avaí, o time mineiro tem apenas 0,012% de chances de subir para a Série A Ou seja: tem de vencer todos os sete jogos seguidos e ainda torcer por várias combinações de resultados das equipes que estão à sua frente. O meia Marco Antônio, que foi substituído após torcer o tornozelo, e o atacante Thiago, também substituído após sentir lesão, serão reavaliados para verificar suas condições de jogo. Claudinho não estará à disposição, pois está em isolamento após testar positivo para Covid-19.