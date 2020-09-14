Coluna de Vídeo: Vasco, o time da superação e dos bons resultados

Na edição desta sexta-feira do 'Coluna de Vídeo', programa da TV L!,o editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira comenta sobre o momento do Vasco treinado por Ramon, que vem mostrando muita superação e calando os críticos que o colocavam como candidato ao rebaixamento e hoje está no G4 e com um jogo a menos. Quais os motivos?​Vasco segue vencendo e bem posicionado na Série A (Maga Jr)NR: Carlos Alberto Vieira é editor e colunista do LANCE! desde 2000 e titular da coluna de vídeo da TV LANCE! às segundas, quartas e sexta-feiras.