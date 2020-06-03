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COLUNA DE VÍDEO: Jesus vai ganhar muito bem e renovação foi boa para todos

Editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira analisa a extensão do contrato entre o técnico e o Fla...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 18:14

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 18:14

A novela envolvendo a renovação entre o Jorge Jesus e Flamengo terminou com um final feliz. O treinador prorrogou seu contrato com o clube até junho de 2021, para a alegria da torcida rubro-negra. O editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira analisa a extensão do vínculo do treinador e explica os motivos para o "fico" do treinador português. Assista ao vídeo acima!(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)E MAIS:'Foco no Flamengo': Braz não foi procurado por chapa de Eduardo PaesFlamengo parabeniza Liverpool pelo aniversário de 128 anos; Nação reageAntecipado por Jorge Jesus, anúncio do 'Fico' gera surpresa no FlamengoProtocolo do Flamengo na volta aos treinos é referência para Conmebol E MAIS:

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