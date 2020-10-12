Coluna de Vídeo: Era Mancini no Corinthians e a situação do Verdão

A chegada de Vagner Mancini para treinar o Corinthians e o que vem ocorrendo no comando técnico do Palmeiras e do São Paulo são temas para a análise da Coluna de Vídeo desta segunda-feira. Clique no link acima, acompanhe e deixe o seu comentário: você está ou não de acordo com o ponto de vista do editor Carlos Alberto Vieira?Mancini tem o desafio de titar o Corinthians do Z$ e levá-lo aos primeiros lugares. Conseguirá? (G. Rodrigues/Ofotografico/Lancepress)Carlos Alberto Vieira é colunista e editor do LANCE! desde 2000 e comenta na Coluna de Vídeo às segundas, quartas e sextas.