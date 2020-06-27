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COLUNA DE VÍDEO: Entenda a disputa entre Flamengo e Globo sobre a MP dos direitos de transmissão

Rubro-Negro e emissora divergem sobre o tema e caso já foi parar na Justiça...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 22:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 22:00
A cada dia a briga entre o Flamengo e o "Grupo Globo" pelos direitos de transmissão dos jogos vai ganhando novos capítulos. A Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro este mês, botou mais lenha na fogueira. A MP faz mudanças na lei e dá poder ao clube mandante para negociar as suas partidas. O setorista do Flamengo no LANCE! Matheus Dantas explica a divergência entre as partes e onde isso pode parar. Assista ao vídeo acima!(Foto: Arte/Lance!)E MAIS:Denílson pede cautela para início do Brasileirão: 'Tentar ter bom senso'Flamengo confirma que transmitirá partida contra o Boavista na FlaTVEm live, Zico revela que tentou levar Falcão para o Flamengo E MAIS:

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