COLUNA DE VÍDEO: Entenda a disputa entre Flamengo e Globo sobre a MP dos direitos de transmissão

A cada dia a briga entre o Flamengo e o "Grupo Globo" pelos direitos de transmissão dos jogos vai ganhando novos capítulos. A Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro este mês, botou mais lenha na fogueira. A MP faz mudanças na lei e dá poder ao clube mandante para negociar as suas partidas. O setorista do Flamengo no LANCE! Matheus Dantas explica a divergência entre as partes e onde isso pode parar. Assista ao vídeo acima!(Foto: Arte/Lance!)E MAIS:Denílson pede cautela para início do Brasileirão: 'Tentar ter bom senso'Flamengo confirma que transmitirá partida contra o Boavista na FlaTVEm live, Zico revela que tentou levar Falcão para o Flamengo E MAIS: