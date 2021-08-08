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futebol

Colo-Colo faz nova investida para contratar Marcelo Moreno

O atacante segue sendo desejo do clube chileno, que o quer para a Libertadores de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 17:17

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 17:17

Crédito: Moreno recebeu um contato direto do Colo-Colo para defender o clube do Chile e deixar a Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Moreno foi listado pelo clube chileno para ocupar uma vaga de estrangeiro, deixada pelo argentino Nicolás Blandi, e também ocupar posição de Martín Rodriguez, que deixou o clube.
- É um dos nomes que está aí. Tomara que trouxemos um jogador para reforçar este setor e ver como fazemos para substituir Martín Rodríguez, porque seria um reforço para toda a temporada. Deveríamos substituí-lo também - confirmou o técnico do clube, Gustavo Quinteros.
Moreno foi titular no primeiro jogo com Vanderlei Luxemburgo. O jogador atuou até metade do segundo tempo. Na temporada, o atacante tem 10 jogos e quatro gols marcados. O Colo-colo tem feito declarações públicas do interesse em Moreno e o desejo do clube chileno é um contrato de uma temporada e meia. As conversas entre as partes serão mantidas, pensando na Libertadores de 2022. O diretor de futebol da Raposa, Rodrigo Pastana, afirmou que nenhuma proposta havia ainda chegado ao clube mineiro, mas que se houver algo concreto, poderia negociar o atleta, de 33 anos.

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