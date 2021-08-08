Colo-Colo faz nova investida para contratar Marcelo Moreno

- É um dos nomes que está aí. Tomara que trouxemos um jogador para reforçar este setor e ver como fazemos para substituir Martín Rodríguez, porque seria um reforço para toda a temporada. Deveríamos substituí-lo também - confirmou o técnico do clube, Gustavo Quinteros.

Moreno foi titular no primeiro jogo com Vanderlei Luxemburgo. O jogador atuou até metade do segundo tempo. Na temporada, o atacante tem 10 jogos e quatro gols marcados. O Colo-colo tem feito declarações públicas do interesse em Moreno e o desejo do clube chileno é um contrato de uma temporada e meia. As conversas entre as partes serão mantidas, pensando na Libertadores de 2022. O diretor de futebol da Raposa, Rodrigo Pastana, afirmou que nenhuma proposta havia ainda chegado ao clube mineiro, mas que se houver algo concreto, poderia negociar o atleta, de 33 anos.