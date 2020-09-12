Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coincidência? Expulsões de jovens acendem alerta no Vasco

Depois de Talles Magno, contra o Fluminense, foi a vez de Bruno Gomes levar um cartão vermelho contra o Atlético-GO, quando o Cruz-Maltino estava atrás no placar...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 07:00
Crédito: Divulgação; Rafael Ribeiro/Vasco
O sinal ligado é de cor amarela: expulsões de jogadores jovens, em momentos parecidos de cada jogo e com o resultado desfavorável. Há atenção no Vasco porque as ausências de tais jogadores pouco influenciam para a partida em questão, mas geram desfalque para o compromisso seguinte.
Contra o Atlético-GO, na última quinta-feira, o excluído, já no fim dos acréscimos, foi Bruno Gomes. O volante havia entrado durante a partida e não poderá ser substituto de Andrey, com uma possível lesão para tratar até o jogo contra o Botafogo, neste domingo.
No fim do mês passado, o expulso foi Talles Magno. No jogo contra o Fluminense, o atacante fez o gol que diminuiu o placar, mas, perto do apito final, empurrou Igor Julião e desfalcou o Cruz-Maltino no jogo seguinte. Em tempos de muitos desfalques por outras razões, o clube observa tais cartões vermelhos com cuidado.
– Vou ver o lance (do Bruno) direitinho. Pode ser coincidência. Os dois jogos que perdemos tiveram Talles e o Bruno Gomes foram expulsos. Vamos conversar. São jogadores preparados para qualquer tipo de situação. Com pressão ou não. Eles já jogaram no ano passado – lembrou Ramon Menezes.
A discreta preocupação do treinador se justifica. O Vasco tem jovens em diferentes etapas de maturação como profissionais e em momentos distintos de destaque. Há pilares como Talles, suplentes como Bruno e aspirantes como Lucas Santos e Tiago Reis. Todos buscam espaço e contribuir para o sucesso do time. E demonstrar um possível desequilíbrio mental diante da pressão da derrota é tudo que não agrega ao time.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados