Coimbra fecha patrocínio com a Estrelabet para o Módulo II do Campeonato Mineiro

Coimbra e EstrelaBet fecharam acordo de patrocínio para a temporada atual. A marca da empresa estará nas mangas das camisas de jogo e de treino das equipes profissional e Sub-20, em 2022. “Tivemos números incríveis no marketing online em 2021, e nada mais natural que grandes empresas do ramo digital se sentirem atraídas em apostar no Coimbra. Para um Clube jovem como o nosso, com apenas cinco ano de atividades em Contagem, é um marco ter o patrocínio do maior site de apostas do Brasil”, afirma Henrique Chendes, head de comunicação, marketing e negócios do Coimbra Sports.

-Está no nosso DNA apoiar bons projetos, pensar na formação do esporte e no impacto que os clubes podem gerar nas suas cidades. Assim, nos conectarmos ao Coimbra e à cidade de Contagem é muito importante para a EstrelaBet, e estamos certos de que a Águia Metropolitana vai voar alto em 2022. O Clube tem um pensamento inovador em todas as áreas, não somente dentro das quatro linhas, e temos a certeza de que essa parceria será de muito sucesso- pondera Fellipe Fraga, diretor de operações da EstrelaBet. -Um grande prazer em patrocinarmos mais um clube dentro do futebol mineiro. Temos muito orgulho em estarmos ao lado de um projeto como o do Coimbra, que mostra profissionalismo e credibilidade. Estamos preparando uma série de ações especiais que irão surpreender o torcedor do Grande Time de Contagem. Estamos muito confiantes que a parceria será um grande sucesso-salienta Rafael Zanette, head de patrocínios da EstrelaBet.