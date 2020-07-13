Coimbra é mais um time mineiro que confirma casos da Covid-19

Crédito: O Coimbra realizou os testes e foi confirmado três casos de jogadores do elenco com a Covid-19-(Henrique Chendes/Coimbra Sports

O Coimbra, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, com sede em Contagem, na Grande BH, revelou que três atletas de seu elenco foram contaminados pelo coronavírus. O time mineirão não revelou os nomes, mas emitiu uma nota sobre os casos.

A equipe de Contagem se juntou a Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG com casos de atletas tendo sido contaminados pela Covid-19. O Coimbra é o estreante na elite mineira e luta contra o rebaixamento, mas também pode até buscar uma vaga na Série D do Brasileiro de 2021 se conseguir mais duas vitórias nas rodadas finais do Campeonato Mineiro, que volta diz 26 de julho.