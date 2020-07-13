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Coimbra é mais um time mineiro que confirma casos da Covid-19

A equipe de Contagem, revelou que três jogadores do elenco foram contiminados pelo coronavírus e já estão isolados e em tratamento...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 21:21

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 21:21

Crédito: O Coimbra realizou os testes e foi confirmado três casos de jogadores do elenco com a Covid-19-(Henrique Chendes/Coimbra Sports
O Coimbra, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, com sede em Contagem, na Grande BH, revelou que três atletas de seu elenco foram contaminados pelo coronavírus. O time mineirão não revelou os nomes, mas emitiu uma nota sobre os casos.
A equipe de Contagem se juntou a Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG com casos de atletas tendo sido contaminados pela Covid-19. O Coimbra é o estreante na elite mineira e luta contra o rebaixamento, mas também pode até buscar uma vaga na Série D do Brasileiro de 2021 se conseguir mais duas vitórias nas rodadas finais do Campeonato Mineiro, que volta diz 26 de julho.
O Coimbra terá pela frente o Tombense e o Villa Nova nas rodadas finais do Estadual. A equipe laranja está na 10ª posição, com sete pontos, fora do Z4 por enquanto

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