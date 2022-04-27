Coimbra apresenta elenco para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro

Com o objetivo de voltar à elite do futebol mineiro e conquistar o bicampeonato do Módulo II do Estadual, o Coimbra Sports terá 24 atletas à disposição do treinador Cícero Júnior e sua comissão. Após ser campeão do Módulo II em 2021, pelo Villa Nova, por meio da parceria com o Coimbra, este será o primeiro trabalho de Cícero à frente do Time de Contagem.
Da equipe nova-limense campeã da última edição, sete atletas atuarão pelo Coimbra em 2022. Serão eles: o goleiro Glaycon, o zagueiro Alagoano, o lateral-esquerdo Pablo, os meio-campistas Gustavo Crecci e Lima, e os atacantes Bruninho e Souza. Outra característica importante do grupo é o alto número de jogadores revelados pela Águia Metropolitana. Serão 14 atletas, o que garante ao elenco uma baixa média de idade, de 22,5 anos.Para dar sustentação aos jovens atletas, o Coimbra contará com jogadores campeões e identificados com a torcida. Glaycon, de 33 anos, Gustavo Crecci, de 27 anos, Bruninho, de 24 anos, e Souza, de 24 anos, foram bicampeões mineiro e garantiram dois acessos consecutivos ao Clube, em 2018 e 2019. O lateral-direito Fernando, de 23 anos, e Lima, de 24 anos, também foram campeões mineiro do Módulo II pelo Grande Time de Contagem, em 2019.
Confira quem é quem no elenco!
Goleiros
GLAYCON
GLAYCON RIAN DE OLIVEIRAALTURA: 1,92 MPESO: 96 KGNASCIMENTO: 07/09/1988
EDUARDO
EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOSALTURA: 1,93 MPESO: 83 KGNASCIMENTO: 15/05/2001
GABRIEL SOUZA (REVELADO PELO COIMBRA)
GABRIEL DE SOUZA BARBOSA
ALTURA: 1,88PESO: 82 KGNASCIMENTO: 05/11/2001
Laterais-direito
MAURÍCIO MUCURI (REVELADO PELO COIMBRA)
MAURÍCIO JÚNIOR LIMA RODRIGUESALTURA: 1,70 MPESO: 70 KGNASCIMENTO: 11/05/2001
FERNANDO
FERNANDO VINÍCIUS DOS SANTOS SANT’ANAALTURA: 1,78 MPESO: 78 KGNASCIMENTO: 27/01/1999
Zagueiros
GABRIEL FERREIRA
GABRIEL FERREIRA DIASALTURA: 1,90 MPESO: 82 KGNASCIMENTO: 01/04/1997
ALAGOANO
ANDSON CÍCERO DA SILVAALTURA: 1,82 MPESO: 78 KGNASCIMENTO: 07/01/1992
RYAN (REVELADO PELO COIMBRA)
RYAN LUIZ BARBOSA ROCHAALTURA: 1,92 MPESO: 73 KGNASCIMENTO: 03/10/2001
RENAN (REVELADO PELO COIMBRA)
RENAN CARLOS ARANTES FARIAALTURA: 1,83 MPESO: 72 KGNASCIMENTO: 29/04/2001
Laterais-esquerdo
PABLO (REVELADO PELO COIMBRA)
PABLO RAMPIM FELIX DA SILVAALTURA: 1,71 MPESO: 72 KGNASCIMENTO: 10/03/2000
RAMOS (REVELADO PELO COIMBRA)
GABRIEL RAMOS PINHEIROALTURA: 1,80 MPESO: 80 KGNASCIMENTO: 17/04/2001
Meio-campistas
PEDRO RODRIGUES
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHOALTURA: 1,85 MPESO: 74 KGNASCIMENTO: 05/01/1999
GUSTAVO CRECCI
GUSTAVO FERREIRA CRECCIALTURA: 1,78 MPESO: 76 KGNASCIMENTO: 06/01/1995
LIMA (REVELADO PELO COIMBRA)
MATHEUS MARQUES LIMAALTURA: 1,75 MPESO: 67 KGNASCIMENTO: 23/01/1998
BRUNO RIBEIRO (REVELADO PELO COIMBRA)
BRUNO RIBEIRO DA COSTAALTURA: 1,78 MPESO: 72 KGNASCIMENTO: 25/05/2001
JORGINHO (REVELADO PELO COIMBRA)
GUSTAVO BATISTA FERRAZALTURA: 1,80 MPESO: 72 KGNASCIMENTO: 21/02/2002
KLYSMAN (REVELADO PELO COIMBRA)
KLYSMAN HANRY RIBEIRO PEREIRAALTURA: 1,81 MPESO: 71 KGNASCIMENTO: 17/02/1999
DODÔ (REVELADO PELO COIMBRA)
VINICIUS RODRIGUES ADELINO DOS SANTOSALTURA: 1,70 MPESO: 67 KGNASCIMENTO: 15/06/2001
Atacantes
ADRIANO AMORIM (REVELADO PELO COIMBRA)
ADRIANO LUIZ AMORIM SANTOSALTURA: 1,75 MPESO: 62 KGNASCIMENTO: 15/02/2002
THOMASEL (REVELADO PELO COIMBRA)
EDUARDO THOMASELALTURA: 1,78 MPESO: 75 KGNASCIMENTO: 14/01/2002
BRUNINHO
BRUNO GONÇALVES ROCHAALTURA: 1,79 MPESO: 71 KGNASCIMENTO: 17/05/1997
SOUZA
JOSÉ LAURINDO DE SOUZAALTURA: 1,70 MPESO: 71 KGNASCIMENTO: 06/09/1997
DAVI
DAVI ALVES DA SILVAALTURA: 1,81 MPESO: 69 KGNASCIMENTO: 28/07/2001
LÉO REIS (REVELADO PELO COIMBRA)
LEONARDO REIS FERNANDESALTURA: 1,74 MPESO: 60 KGNASCIMENTO: 09/03/2001