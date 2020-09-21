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futebol

Coelho tenta consertar a defesa do Corinthians - a 3ª pior do Brasileirão

Timão sofreu 16 gols em dez partidas disputadas - números são melhores apenas aos de Bragantino e Goiás. Comissão técnica foca no problema nos treinos no CT Joaquim Grava...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A comissão técnica do Corinthians tem um desafio para os próximos jogos: reduzir o número de gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Em dez rodadas disputadas, o Timão foi vazado em 16 oportunidades - o que deixa a equipe com a incômoda marca de terceira pior defesa da competição. O número é considerado altíssimo e a ordem é de mudança.
Motivado a fazer com que o Corinthians melhore suas estatísticas na temporada, o técnico Dyego Coelho tem dado atenção especial para os treinamentos do sistema defensivo. No último domingo, por exemplo, o interino cobrou bastante atenção dos atletas na atividade focada para a segurança do gol defendido por Cássio.TABELA>Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro
Uma das propostas de Coelho para fazer o número de gols sofridos cair é a marcação-pressão em cima do adversário. A ideia é atacar o rival que está com a bola com dois ou três jogadores e roubá-la o mais rápido possível. Caso não dê para desarmá-lo, o passe precisa ser dificultado ao máximo. A ideia passa por todos os atletas, não só aqueles da defesa.Por isso, a tendência é de que não haja mudanças na escalação da defesa titular para o jogo contra o Sport, na próxima quarta. O quinteto formado por Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton deve ser mantido. O mesmo vale para a dupla de volantes, responsável pela proteção dos zagueiros, com os recém-promovidos da base Xavier e Roni.
Buscando emendar a segunda vitória seguida no Brasileirão, o Corinthians visita o Sport na Ilha do Retiro, às 21h30, da próxima terça-feira. O jogo é válido pela 12ª rodada e, em caso de um bom resultado no Nordeste, o Timão pode se desgarrar do grupo dos quatro últimos colocados.

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