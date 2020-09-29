Coelho não descartou utilizar novo esquema tático no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico Dyego Coelho respondeu a algumas perguntas de torcedores do Corinthians, no canal do clube no YouTube, um dia antes de conceder entrevista coletiva aos jornalistas, nesta quarta-feira. Questionado sobre o esquema tático da equipe, o treinador disse que estudou a chance de mudar a formação e adotar o 3-5-2, mesmo esquema utilizado na base.

- Já pensei, porque na base quando voltamos da pandemia, o time do sub-20 hoje está jogando com três zagueiros, é uma questão de característica dos jogadores, aqui a gente tem para fazer isso, só que a gente tem que ter o resguardo do outro zagueiro que vai ficar no banco de reservas, quem pode suprir se um deles se machucar no jogo - afirmou.

Porém, Coelho se preocupa com outros setores da equipe caso o sistema tático mude. Para ele, a equipe precisa de jogadores ofensivos mais rápidos, já que irá atuar com somente dois atacantes.

- Precisamos ter uma força no meio-campo e os jogadores tem que ter características mais rápidas que Jô e Luan - que são jogadores mais técnicos. Tem situações que temos que colocar os prós e contras para a gente fazer um esquema. Na base eu consegui porque jogamos com dois jogadores rápidos na frente, com dois zagueiros de lado muito rápidos - finalizou.