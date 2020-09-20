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futebol

Coelho comanda treino tático, e jovens vindos da base recebem trote

Corinthians treinou na manhã deste domingo de olho no Sport; Gustavo Mantuan e Raul Gustavo têm as cabeças raspadas pelos jogadores mais velhos do elenco...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 16:53

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 16:53
Crédito: Gustavo Mantuan, meia criado na categoria de base do Corinthians, foi um dos alvos das brincadeiras dos atletas mais experientes (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A manhã do Corinthians foi agitada no CT Joaquim Grava. Pensando no jogo da próxima quarta-feira, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Dyego Coelho comandou uma atividade tática focada no desempenho defensivo do elenco. Um pouco antes do início do treino, os jovens jogadores promovidos das categorias de base receberam o trote dos mais velhos.
O meio-campista Gustavo Mantuan - irmão mais novo de Guilherme Mantuan, hoje no Gil Vicente, de Portugal - e o zagueiro Raul Gustavo aparecem nas fotos publicadas pelo Corinthians sendo 'batizados' pelos jogadores mais velhos. A brincadeira é uma tradição antiga no futebol e acontece com todo jogador da base que chega no elenco profissional.
Em campo, Dyego Coelho comandou uma atividade tática voltado para o desempenho defensivo de sua equipe, já que o Corinthians sofreu 16 gols em dez rodadas no Brasileirão. A comissão técnica também cobrou intensa troca de passes entre os jogadores e pressão para recuperar a bola ainda no campo adversário - uma das características do trabalho do interino.O meia Luan voltou a trabalhar com bola e sem qualquer tipo de restrição. Já o lateral-direito Michel Macedo e o atacante Mauro Boselli trabalharam sob a supervisão dos preparadores físicos e fisioterapeutas e ainda não estão completamente reintegrados ao elenco.
Na próxima quarta, às 21h30, o Corinthians encara o Sport, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda está na segunda metade da tabela do torneio nacional e tenta se aproximar dos primeiros colocados.

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