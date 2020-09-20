Coelho comanda treino tático, e jovens vindos da base recebem trote

Crédito: Gustavo Mantuan, meia criado na categoria de base do Corinthians, foi um dos alvos das brincadeiras dos atletas mais experientes (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A manhã do Corinthians foi agitada no CT Joaquim Grava. Pensando no jogo da próxima quarta-feira, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Dyego Coelho comandou uma atividade tática focada no desempenho defensivo do elenco. Um pouco antes do início do treino, os jovens jogadores promovidos das categorias de base receberam o trote dos mais velhos.

O meio-campista Gustavo Mantuan - irmão mais novo de Guilherme Mantuan, hoje no Gil Vicente, de Portugal - e o zagueiro Raul Gustavo aparecem nas fotos publicadas pelo Corinthians sendo 'batizados' pelos jogadores mais velhos. A brincadeira é uma tradição antiga no futebol e acontece com todo jogador da base que chega no elenco profissional.

Em campo, Dyego Coelho comandou uma atividade tática voltado para o desempenho defensivo de sua equipe, já que o Corinthians sofreu 16 gols em dez rodadas no Brasileirão. A comissão técnica também cobrou intensa troca de passes entre os jogadores e pressão para recuperar a bola ainda no campo adversário - uma das características do trabalho do interino.O meia Luan voltou a trabalhar com bola e sem qualquer tipo de restrição. Já o lateral-direito Michel Macedo e o atacante Mauro Boselli trabalharam sob a supervisão dos preparadores físicos e fisioterapeutas e ainda não estão completamente reintegrados ao elenco.