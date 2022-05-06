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Cobrado por Abel, Wesley pode ganhar nova chance no Palmeiras para o lugar de Veron

Atacante é um dos jogadores do elenco do Verdão que mais vezes entrou em campo em 2022, mas levou um puxão de orelha no último jogo...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 06:00
O Palmeiras enfrenta o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada Brasileirão-2022, buscando sua segundo vitória na competição. Para isso, Abel Ferreira deve levar a campo força máxima pelo segundo jogo consecutivo, com exceção de Gabriel Veron, que está em recuperação. Vaga aberta para Wesley, que levou puxão de orelha do treinador, e pode receber nova chance.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos
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Um dos jogadores que mais entraram em campo pelo Verdão em 2022, Wesley completou sua 25 partida no ano, igualando os números de Raphael Veiga e Rony, que levam vantagem nos minutos, já que são titulares. Dessa forma, é possível perceber que o camisa 11 é uma das peças de confiança do técnico português. Mesmo sendo reserva, é um atleta que conta com a admiração da comissão.
No entanto, diante do Independiente Petrolero-BOL, na última terça-feira, pela Libertadores, o jovem desagradou Abel Ferreira, que expôs o descontentamento em entrevista coletiva após o jogo, principalmente por conta de um gol que Wesley "tirou" de Zé Rafael, ao tocar a bola antes de ela ultrapassar a linha. Detalhe: o gol não foi validado, pois o atacante estava impedido. Para Abel, faltou foco.
- Fiquei triste pois tem a ver com foco e concentração. Eu entendo que o Wesley esteja chateado por não jogar o que ele quer, mas tem que entender que a concorrência é muito forte e que quando a equipe precisa dele, tem que dar uma boa resposta. Para mim foi falta de foco e concentração nas tarefas que peço aos jogadores.Mas o futebol, por vezes, proporciona oportunidades de redenção logo em seguida desses momentos de vacilo. Para Wesley isso pode acontecer já contra o Fluminense, pois Gabriel Veron sofreu um edema na coxa esquerda, e deve desfalcar a equipe titular. Com isso, fica aberta a vaga pelo lado esquerdo do ataque, que vinha sendo de Gustavo Scarpa, que por sua vez passou a ser mais opção pelo meio.
Como Wesley tem entrado sempre na mesma função que Gabriel Veron vinha fazendo pelo lado esquerdo do setor ofensivo, ele desponta como um dos favoritos a jogar por ali, o que seria uma nova chance de jogar como titular, com os companheiros titulares, para mostrar que entendeu o recado passado por Abel Ferreira.
Nas imagens do treino da última quinta-feira, foi possível ver o atacante conversando particularmente com o treinador português, o que leva a crer que ele pode mesmo ser a opção e que há uma preocupação em tratar os problemas diretamente com os atletas.
- Deixo que eles errem pois faz parte, mas se não somos focados, se somos relaxados, o que foi o caso, é por pura falta de concentração e leitura de jogo. Ali era um gol feito e que deveríamos ter feito. A minha forma de ser e de estar não vai mudar. Sou um eterno insatisfeito sim, mas meus jogadores sabem o quanto os admiro e os respeito - completou Abel Ferreira na entrevista coletiva de terça.
O técnico palmeirense pode optar também por deslocar Rony para o lado esquerdo e escalar Rafael Navarro como centroavante. Ou ainda Breno Lopes, que na maioria das vezes entra pelo lado direito, mas poderia jogar no lado oposto. A tendência é que Wesley receba uma chances, ou Scarpa volte a jogar como um meia pela esquerda. O Verdão ainda terá dois treinos para a definição da equipe titular.
Crédito: WesleyeAbelFerreiraconversaramparticularmentenotreinodaúltimaquinta-feira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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