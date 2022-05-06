Cobrado por Abel, Wesley pode ganhar nova chance no Palmeiras para o lugar de Veron

O Palmeiras enfrenta o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada Brasileirão-2022, buscando sua segundo vitória na competição. Para isso, Abel Ferreira deve levar a campo força máxima pelo segundo jogo consecutivo, com exceção de Gabriel Veron, que está em recuperação. Vaga aberta para Wesley, que levou puxão de orelha do treinador, e pode receber nova chance.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos

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Um dos jogadores que mais entraram em campo pelo Verdão em 2022, Wesley completou sua 25 partida no ano, igualando os números de Raphael Veiga e Rony, que levam vantagem nos minutos, já que são titulares. Dessa forma, é possível perceber que o camisa 11 é uma das peças de confiança do técnico português. Mesmo sendo reserva, é um atleta que conta com a admiração da comissão.

No entanto, diante do Independiente Petrolero-BOL, na última terça-feira, pela Libertadores, o jovem desagradou Abel Ferreira, que expôs o descontentamento em entrevista coletiva após o jogo, principalmente por conta de um gol que Wesley "tirou" de Zé Rafael, ao tocar a bola antes de ela ultrapassar a linha. Detalhe: o gol não foi validado, pois o atacante estava impedido. Para Abel, faltou foco.

- Fiquei triste pois tem a ver com foco e concentração. Eu entendo que o Wesley esteja chateado por não jogar o que ele quer, mas tem que entender que a concorrência é muito forte e que quando a equipe precisa dele, tem que dar uma boa resposta. Para mim foi falta de foco e concentração nas tarefas que peço aos jogadores.Mas o futebol, por vezes, proporciona oportunidades de redenção logo em seguida desses momentos de vacilo. Para Wesley isso pode acontecer já contra o Fluminense, pois Gabriel Veron sofreu um edema na coxa esquerda, e deve desfalcar a equipe titular. Com isso, fica aberta a vaga pelo lado esquerdo do ataque, que vinha sendo de Gustavo Scarpa, que por sua vez passou a ser mais opção pelo meio.

Como Wesley tem entrado sempre na mesma função que Gabriel Veron vinha fazendo pelo lado esquerdo do setor ofensivo, ele desponta como um dos favoritos a jogar por ali, o que seria uma nova chance de jogar como titular, com os companheiros titulares, para mostrar que entendeu o recado passado por Abel Ferreira.

Nas imagens do treino da última quinta-feira, foi possível ver o atacante conversando particularmente com o treinador português, o que leva a crer que ele pode mesmo ser a opção e que há uma preocupação em tratar os problemas diretamente com os atletas.

- Deixo que eles errem pois faz parte, mas se não somos focados, se somos relaxados, o que foi o caso, é por pura falta de concentração e leitura de jogo. Ali era um gol feito e que deveríamos ter feito. A minha forma de ser e de estar não vai mudar. Sou um eterno insatisfeito sim, mas meus jogadores sabem o quanto os admiro e os respeito - completou Abel Ferreira na entrevista coletiva de terça.

O técnico palmeirense pode optar também por deslocar Rony para o lado esquerdo e escalar Rafael Navarro como centroavante. Ou ainda Breno Lopes, que na maioria das vezes entra pelo lado direito, mas poderia jogar no lado oposto. A tendência é que Wesley receba uma chances, ou Scarpa volte a jogar como um meia pela esquerda. O Verdão ainda terá dois treinos para a definição da equipe titular.