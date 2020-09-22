Cobrado e respaldado pela diretoria, elenco do Flamengo tem teste de fogo

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Concentrados em Guayaquil, jogadores e comissão técnica do Flamengo tiveram tempo de sobra para refletir e entender os erros cometidos na goleada sofrida, na última quinta-feira, para o Independiente Del Valle. Por parte da direção, o elenco recebeu o voto público de confiança de Marcos Braz, em entrevista, mas também houve cobranças. Ao menos foi o que o VP afirmou, garantindo uma boa resposta do time nesta terça, diante do Barcelona (EQU).

- A equipe vai bem. Primeiro já tira fato dos 2.800 metros, aqui já estamos no nível do mar. A gente vai bem. Vamos ficar cinco dias junto aqui. Quem me conhece sabe que eu não deixo isso solto, mas eu faço da minha maneira - respondeu Braz ao ser questionado se já havia conversado com o elenco.

É importante frisar, contudo, que a declaração de Marcos Braz foi dada antes do surto de Covid-19 que atingiu a delegação rubro-negra. Bruno Henrique, Vitinho, Michael, Diego Ribas, Isla, Matheuzinho e Filipe Luís testaram positivo. Assim, são 11 desfalques para Domènec Torrent, que não conta com Gabigol, Pedro Rocha e Diego Alves, lesionados, e Gustavo Henrique, suspenso. Mais do que a falta de sintonia entre as ideias de Domènec Torrent e o time, que vem tendo um desempenho oscilante, a postura e e as apresentações individuais dos atletas também foram questionadas diante do Independiente Del Valle. Sobre isso, o VP de futebol reforçou a confiança no atual elenco.Com a extensa lista de desfalques, o grupo principal do Flamengo terá um "teste de fogo" nesta terça. E, apesar de todas as ausências, Dome Torrent, pressionado pela goleada sofrida em Quito, terá condições de escalar uma equipe com Rodrigo Caio, Renê, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, por exemplo.

- Dentro da avaliação que temos (sobre o elenco), o grupo que entrou em campo (na última quinta-feira, contra o Del Valle) foi quase todo campeão da Libertadores. Eu não vejo isso (queda de rendimento) - afirmou Marcos Braz.

Além de Marcos Braz, o presidente Rodolfo Landim, o VP Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e outros membros do comitê de futebol estão em Guayaquil, onde o Rubro-Negro entra em campo nesta terça, às 19h15, contra o Barcelona (EQU).