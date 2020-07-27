Cobiçado por Palmeiras e outros clubes, Hulk é um dos maiores artilheiros em atividade no mundo

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Aos 34 anos de idade, Hulk vestirá outra camisa que não a do Shanghai SIPG em 2021. Ao menos foi o que confirmou o atacante em entrevista exclusiva ao LANCE!, publicada nessa segunda-feira. O destino, porém, ainda é incerto. No Brasil, um dos times que já demostrou interesse foi o Palmeiras, clube que conta com a torcida do jogador desde a infância. Mas uma coisa é certa: o camisa 10 é um dos maiores artilheiros em atividade no futebol mundial.

O Números da Bola fez na última semana o levantamento dos 25 principais goleadores que ainda seguem em atividade no planeta. O paraibano não entrou na lista, mas era o primeiro fora dela. Com 309 gols, o atacante ocupa a 26ª posição, ficando a apenas uma bola na rede de igualar o espanhol Jonathan Soriano, do Girona.

Hulk teve a chance de entrar no top 25 nessa segunda-feira, mas passou em branco na vitória do Shanghai sobre o Tianjin Teda por 3 a 1. Pela equipe chinesa o atacante já acumula 69 gols em 123 partidas.Entre os brasileiros, o atacante fica atrás apenas do veterano Magno Alves, de 44 anos, de Fred, do Fluminense, Neymar, do PSG, o mais jovem da lista, Ricardo Oliveira, que tem contrato com o Atlético Mineiro mas não será aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli, e Vágner Love, hoje no Cazaquistão.

MAIORES ARTILHEIROS EM ATIVIDADE NO FUTEBOL MUNDIAL- Levantamento do Números da Bola

1º - Cristiano Ronaldo - Juventus-ITA - 735 gols2º - Messi - Barcelona-ESP - 703 gols3º - Ibrahimovic - Milan-ITA - 544 gols4º - Suárez - Barcelona-ESP - 477 gols5º - Lewandowski - Bayern de Munique-ALE - 484 gols6º - Magno Alves* - Atlético de Alagoinhas-BRA - 453 gols7º - Aguero - Manchester City-ING - 422 gols8º - Loco Abreu - Boston River-URU - 407 gols9º - Cavani - sem clube - 403 gols10º - Huntelaar - Ajax-HOL - 399 gols11º - Fred - Fluminense-BRA - 386 gols12º - Neymar - PSG-FRA - 371 gols13º - Rooney - Derby Conty-ING - 365 gols14º - Ricardo Oliveira - Atlético-MG - 359 gols15º - Esteban Paredes - Colo-Colo-CHI - 349 gols16º - Dzeko - Roma-ITA - 347 gols17º - Benzema - Real Madrid-ESP - 341 gols18º - Óscar Cardozo - Libertad-PAR - 337 gols19º - Higuaín - Juventus-ITA - 336 gols20º - Humberto Suazo - Deportes Santa Cruz-CHI - 334 gols21º - Vagner Love - Kairat-KAZ - 333 gols22º - Falcão Garcia - Galatasaray-TUR - 320 gols23º - Defoe - Rangers-ESC - 317 gols24º - Tevez - Boca Juniors-ARG - 312 gols25º - Jonathan Soriano - Girona-ESP - 310 gols26º - Hulk - Shanghai SIPG - 309 gols