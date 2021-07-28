Clubes ingleses sinalizam com compra em definitivo e acirram disputa por Muniz, do Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O futuro de Rodrigo Muniz parece estar na Inglaterra. Mas ainda não se sabe em qual região do país. No momento, dois clubes da segunda divisão inglesa - Middlesbrough e Fulham - sinalizaram ao Flamengo ofertas pela compra em definitivo e acirraram a disputa pelo atacante. O modelo de negócio anima a diretoria rubro-negra, que descarta emprestar o jogador.

+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!A informação sobre a proposta do Middlesbrough foi divulgada inicialmente pelo "Uol". De acordo com a reportagem, o clube já formalizou a oferta e teve uma reunião presencial com Marcos Braz e Bruno Spindel, em Lisboa. Os valores são mantidos em sigilo, mas a negociação prevê direito a um percentual considerável de uma futura venda ao Flamengo.

O Fulham, por sua vez, está interessado em Muniz há mais tempo e já teve proposta de empréstimo com opção de compra recusada pelo Rubro-Negro. A pedido do técnico Marco Silva, o clube não desistiu da contratação e enviará uma oferta pela compra em definitivo. De acordo com o jornal "O Dia", os valores podem chegar a 8 milhões de euros (R$48 milhões) por 80% dos direitos econômicos. O Flamengo manteria os 20% restantes.

As duas propostas agradam à diretoria do clube, que não deve fazer jogo duro para liberar Rodrigo Muniz. A vontade do atleta e dos representantes vai pesar para a decisão final. A partir do momento que a escolha for feita, o negócio deve andar rápido e ser sacramentado nos próximos dias.

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