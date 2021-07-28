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Clubes ingleses sinalizam com compra em definitivo e acirram disputa por Muniz, do Flamengo

Middlesbrough e Fulham estão interessados no atacante e discutem condições com a diretoria rubro-negra e representantes do atleta...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 18:45
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O futuro de Rodrigo Muniz parece estar na Inglaterra. Mas ainda não se sabe em qual região do país. No momento, dois clubes da segunda divisão inglesa - Middlesbrough e Fulham - sinalizaram ao Flamengo ofertas pela compra em definitivo e acirraram a disputa pelo atacante. O modelo de negócio anima a diretoria rubro-negra, que descarta emprestar o jogador.
+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!A informação sobre a proposta do Middlesbrough foi divulgada inicialmente pelo "Uol". De acordo com a reportagem, o clube já formalizou a oferta e teve uma reunião presencial com Marcos Braz e Bruno Spindel, em Lisboa. Os valores são mantidos em sigilo, mas a negociação prevê direito a um percentual considerável de uma futura venda ao Flamengo.
O Fulham, por sua vez, está interessado em Muniz há mais tempo e já teve proposta de empréstimo com opção de compra recusada pelo Rubro-Negro. A pedido do técnico Marco Silva, o clube não desistiu da contratação e enviará uma oferta pela compra em definitivo. De acordo com o jornal "O Dia", os valores podem chegar a 8 milhões de euros (R$48 milhões) por 80% dos direitos econômicos. O Flamengo manteria os 20% restantes.
As duas propostas agradam à diretoria do clube, que não deve fazer jogo duro para liberar Rodrigo Muniz. A vontade do atleta e dos representantes vai pesar para a decisão final. A partir do momento que a escolha for feita, o negócio deve andar rápido e ser sacramentado nos próximos dias.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Com contrato até maio de 2024, Muniz possui multa rescisória de 50 milhões de euros para o mercado internacional. Após aproveitar as chances como titular e se destacar em junho, jovem atacante voltou a ser terceira opção no elenco, atrás de Gabigol e Pedro.

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