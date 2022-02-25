Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clubes grandes retomam conversas para criação de Liga e mantêm diálogo com equipes do 'Forte Futebol'
futebol

Clubes grandes retomam conversas para criação de Liga e mantêm diálogo com equipes do 'Forte Futebol'

Essa teria sido a primeira reunião envolvendo Ronaldo Fenômeno como dono da SAF do Cruzeiro. As conversas estavam paralisadas desde o meio do ano passado...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 10:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 10:17
12 grandes clubes das duas primeiras divisões do futebol brasileiro retomaram conversas para criação de uma Liga em reunião realizada em São Paulo. Nela foi decidido um 'aceno' aos clubes do 'Forte Futebol', que reúne outros 10 times da Série A. A informação foi publicado pelo colunista Rodrigo Mattos, do 'Uol Esportes'.A reunião contou com representantes de Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. O Botafogo não participou mas sinalizou positivamente para a criação da Liga. Ainda segundo o 'Uol', John Textor, dono da SAF do Glorioso, conversou com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, durante o clássico do último fim de semana.Essa teria sido a primeira reunião envolvendo Ronaldo Fenômeno como dono da SAF do Cruzeiro. As conversas estavam paralisadas desde o meio do ano passado. A reunião ainda envolveu duas empresas que estão responsáveis pela captação de recursos e estruturação de um modelo de governança.
A reunião discutiu um modelo de caminho comum com os 10 clubes do 'Forte Futebol'. O Atlético-MG, que faz parte dos dois grupos, seria um intermediador das conversas. Ainda segundo Rodrigo Mattos, Ronaldo Fenômeno se posicionou por incluir todos os times da Série B no assunto para que houvesse uma melhor estruturação do projeto.
Crédito: LigaestásendodiscutidacomonovomodeloparaoCampeonatoBrasileiro(LucasFigueiredo/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo corinthians flamengo fluminense palmeiras santos vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados