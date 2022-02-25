Clubes grandes retomam conversas para criação de Liga e mantêm diálogo com equipes do 'Forte Futebol'

12 grandes clubes das duas primeiras divisões do futebol brasileiro retomaram conversas para criação de uma Liga em reunião realizada em São Paulo. Nela foi decidido um 'aceno' aos clubes do 'Forte Futebol', que reúne outros 10 times da Série A. A informação foi publicado pelo colunista Rodrigo Mattos, do 'Uol Esportes'.A reunião contou com representantes de Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. O Botafogo não participou mas sinalizou positivamente para a criação da Liga. Ainda segundo o 'Uol', John Textor, dono da SAF do Glorioso, conversou com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, durante o clássico do último fim de semana.Essa teria sido a primeira reunião envolvendo Ronaldo Fenômeno como dono da SAF do Cruzeiro. As conversas estavam paralisadas desde o meio do ano passado. A reunião ainda envolveu duas empresas que estão responsáveis pela captação de recursos e estruturação de um modelo de governança.