Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clubes do Paulistão abrem mão de parte do prêmio para custear protocolo contra Covid-19
futebol

Clubes do Paulistão abrem mão de parte do prêmio para custear protocolo contra Covid-19

Os 16 times da Série A1 do Paulista entraram em acordo com a Federação Paulista de Futebol e decidiram abrir mão de 30% da premiação pelas despesas com o protocolo...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 19:35
Crédito: Divulgação/FPF
Na tarde dessa sexta-feira (7), a Federação Paulista de Paulista comunicou que, em comum acordo, os 16 clubes participantes do Campeonato Paulista 2021 decidiram dividir de maneira igualitária 30% da premiação do torneio, a fim de arcar com as despesas do Protocolo de Saúde de proteção contra a Covid-19.
Fla ou Corinthians no topo? Veja os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro
De acordo com a própria FPF, do prêmio total que é repartido entre os competidores (R$ 11,79 milhões), R$ 3,53 milhões vão ser alocados e divididos entre todos os times para custear todos os testes.
VEJA TABELA E SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO PAULISTÃODessa forma, cada time vai receber cerca de R$ 221 mil para pagar os custos com testes e compra de equipamentos para a sustentação do protocolos, que fizeram ser possível a disputa da competição em meio a pandemia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians palmeiras santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados