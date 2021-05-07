Clubes do Paulistão abrem mão de parte do prêmio para custear protocolo contra Covid-19

Crédito: Divulgação/FPF

Na tarde dessa sexta-feira (7), a Federação Paulista de Paulista comunicou que, em comum acordo, os 16 clubes participantes do Campeonato Paulista 2021 decidiram dividir de maneira igualitária 30% da premiação do torneio, a fim de arcar com as despesas do Protocolo de Saúde de proteção contra a Covid-19.

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De acordo com a própria FPF, do prêmio total que é repartido entre os competidores (R$ 11,79 milhões), R$ 3,53 milhões vão ser alocados e divididos entre todos os times para custear todos os testes.