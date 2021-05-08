Clubes da Superliga relatam ameaças e pressões por parte da Uefa

Após a Uefa publicar comunicado em que reintegra nove dos 12 clubes fundadores da Superliga, Real Madrid, Barcelona e Juventus responderam a entidade. Os três gigantes afirmaram que todas as equipes sofreram pressões e ameaças do órgão máximo do futebol europeu.As equipes da Espanha e Itália também lamentaram a atitude dos times que abandonaram o projeto e os taxaram de incoerentes e inconsistentes ao assumirem determinados compromissos com a Uefa na última sexta-feira. O trio também afirmou que seguirá atuando por um futebol mais sustentável.