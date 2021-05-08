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Clubes da Superliga relatam ameaças e pressões por parte da Uefa

Entidade publicou nota na última sexta-feira em que admitiu a reintegração de nove dos 12 clubes. Real Madrid, Barcelona e Juventus reagem e argumentam...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 10:33

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 10:33
Crédito: Superliga havia sido anunciada no último dia 18 de abril (Imagem: Divulgação
Após a Uefa publicar comunicado em que reintegra nove dos 12 clubes fundadores da Superliga, Real Madrid, Barcelona e Juventus responderam a entidade. Os três gigantes afirmaram que todas as equipes sofreram pressões e ameaças do órgão máximo do futebol europeu.As equipes da Espanha e Itália também lamentaram a atitude dos times que abandonaram o projeto e os taxaram de incoerentes e inconsistentes ao assumirem determinados compromissos com a Uefa na última sexta-feira. O trio também afirmou que seguirá atuando por um futebol mais sustentável.
> Veja a tabela da Champions League
Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, disse que pretende tratar a situação com Real Madrid, Barcelona e Juventus, mas nã está descartada uma punição contra os três clubes que se recusaram a renunciar a Superliga. Dessa forma, o assunto deve ir ser repassado para os órgãos desciplinadores da entidade.

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