Clubes da Superliga relatam ameaças e pressões por parte da Uefa

Após a Uefa publicar comunicado em que reintegra nove dos 12 clubes fundadores da Superliga, Real Madrid, Barcelona e Juventus responderam a entidade. Os três gigantes afirmaram que todas as equipes sofreram pressões e ameaças do órgão máximo do futebol europeu.As equipes da Espanha e Itália também lamentaram a atitude dos times que abandonaram o projeto e os taxaram de incoerentes e inconsistentes ao assumirem determinados compromissos com a Uefa na última sexta-feira. O trio também afirmou que seguirá atuando por um futebol mais sustentável.
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Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, disse que pretende tratar a situação com Real Madrid, Barcelona e Juventus, mas nã está descartada uma punição contra os três clubes que se recusaram a renunciar a Superliga. Dessa forma, o assunto deve ir ser repassado para os órgãos desciplinadores da entidade.