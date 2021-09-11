Clubes da Série A entram com ação para suspender liminar que permite público em jogos do Flamengo

Crédito: Luã Vitor / Maracanã

Dezessete clubes da Série A do Campeonato Brasileiro protocolaram uma ação junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para derrubar a liminar que permite público em jogos do Flamengo nas competições nacionais. A informação foi divulgada pelos portais "Uol" e "Globoesporte.com". De acordo com este último, é o Palmeiras quem lidera a ação. Somente Atlético-MG, Cuiabá e, claro, o próprio Flamengo, não assinaram o documento.

Confira a classificação do BrasileirãoO pedido dos clubes é para que a liminar que permite público nos jogos do Flamengo seja suspensa ou revogada. Em reunião recente, que contou com representantes de 19 clubes da Série A, com exceção do Flamengo, o Conselho da CBF decidiu manter a competição sem a presença de público. Nesta ocasião, chegou-se ao consenso de que a liberação só será permitida quando as autoridades públicas de todas as cidades dos clubes participantes autorizarem a volta das torcidas aos estádios.

Os clubes que assinam o documento protocolado junto ao SJTD são América-MG, Athletico, Atlético-GO, Bahia, Red Bull Bragantino, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Fortaleza, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, São Paulo, Santos e Sport. O Atlético-MG, que não assina a nota, já aceitou jogar sem público no Brasileirão até outubro, mas alertou nesta semana que pode quebrar o acordo caso o Flamengo atue diante de sua torcida.

Com estados em distintas situações no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e estágios da vacinação, o Campeonato Brasileiro, por ora, vem sendo realizado sem a presença de torcedores nos estádios, assim como a Copa do Brasil.