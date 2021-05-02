Clube que mais atuou no mundo em 2021, Palmeiras enfrenta o Santo André neste domingo

Em situação delicada no Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo novamente pela competição estadual na noite deste domingo (02), às 20h (de Brasília), diante do Santo André, no Canindé. A partida é válida pela décima rodada do torneio e vai manter o Verdão como um dos times que mais vezes jogou ao longo de 2021, contando todos os clubes do mundo.

Vivendo a maior maratona de partidas desde o retorno do futebol, o Verdão pode chegar a 18 partidas em 41 dias, média de um jogo a cada 52 horas. Utilizando reservas e atletas das categorias de base no estadual, o confronto será o 34º da equipe desde o início de 2021.Com isso, o Palmeiras se torna, ao lado do Bahia, as duas equipes que mais entraram em campo ao longo do ano, empatados com 34 ocasiões. Atualizando os números trazidos pelo comentarista PVC, em seu blog no Globo Esporte, as equipes são as que mais jogaram no ano. Atrás do Verdão e do Tricolor do Aço, o Manchester City fecha o pódio. A equipe treinada por Pep Guardiola soma 32 encontros desde o dia 01/01.