Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clube interessado em zagueiro do Corinthians vive problemas com o fair play financeiro em seu país
futebol

Clube interessado em zagueiro do Corinthians vive problemas com o fair play financeiro em seu país

Ainda assim, o Bordeaux acredita que o valor na negociação não atrapalhará contração de Raul Gustavo, defensor do Timão...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 06:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Interessado no zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, o Bordeaux, da França, possui problemas financeiros.
Na última sexta-feira (27), o time francês recuou na investida pelo meia Vitinho, do Athletico-PR, mesmo após trocar minutas contratuais com o jogador, que já tinha até mesmo traçado planejamento mara morar na França.
>> O Bordeaux está pressionado pelo fair play financeiro no futebol francês que, obriga o clube a vender um atleta para equilibrar as contas, o que não aconteceu em tempo hábil para o acerto com Vitinho.
No caso de Raul Gustavo, no entanto, há um otimismo dos franceses por conta do valor inferior na negociação, que não deve ser afetado pelo fair play financeiro. A oferta por Vitinho feita pelo Bordeaux girava entre 6 e 10 milhões de euros (R$ 36,8 a 61,3 mi), enquanto a por Raul é de 2 milhões de euros (R$ 12,2 mi).
Ainda que esteja envolvido na negociação, Raul Gustavo foi relacionado para o duelo entre Grêmio e Corinthians, neste sábado (28), às 21h, na Arena do Grêmio, pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro.
A janela de transferências para o futebol francês se encerra nesta terça-feira (31).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados