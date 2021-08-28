Clube interessado em zagueiro do Corinthians vive problemas com o fair play financeiro em seu país

Interessado no zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, o Bordeaux, da França, possui problemas financeiros.
Na última sexta-feira (27), o time francês recuou na investida pelo meia Vitinho, do Athletico-PR, mesmo após trocar minutas contratuais com o jogador, que já tinha até mesmo traçado planejamento mara morar na França.
O Bordeaux está pressionado pelo fair play financeiro no futebol francês que, obriga o clube a vender um atleta para equilibrar as contas, o que não aconteceu em tempo hábil para o acerto com Vitinho.
No caso de Raul Gustavo, no entanto, há um otimismo dos franceses por conta do valor inferior na negociação, que não deve ser afetado pelo fair play financeiro. A oferta por Vitinho feita pelo Bordeaux girava entre 6 e 10 milhões de euros (R$ 36,8 a 61,3 mi), enquanto a por Raul é de 2 milhões de euros (R$ 12,2 mi).
Ainda que esteja envolvido na negociação, Raul Gustavo foi relacionado para o duelo entre Grêmio e Corinthians, neste sábado (28), às 21h, na Arena do Grêmio, pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro.
A janela de transferências para o futebol francês se encerra nesta terça-feira (31).